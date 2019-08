Ha filmato 550 donne sotto la gonna: così la polizia lo ha arrestato

Filmava donne, a loro insaputa, inquadrandole sotto le gonne. Una sorta di ossessione quella di un 53enne che è stato arrestato dalla polizia nella metropolitana di Madrid. Per realizzare le riprese utilizzava uno smartphone nascosto in uno zainetto. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe filmato sotto le gonne oltre 500 donne, per poi diffondere i video online, soprattutto su siti porno.

Il video dell’arresto è stato pubblicato sui social delle forze dell’ordine. L'uomo è finito in manette mentre si trovava in metropolitana ed era proprio impegnato a registrare l’ennesimo video usando il telefonino per inquadrare le parti intime di una donna da sotto la gonna.

🚩📹 Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) August 21, 2019

Upskirting, i video sotto le gonne

L’upskirting, la pratica di filmare sotto gli abiti di qualcuno senza il suo permesso, è già diventato un reato specifico in diversi Paesi del mondo. In casa dell’uomo sono stati trovati computer e hard disk con centinaia di immagini.

Secondo la polizia l’uomo, di origini colombiane, avrebbe filmato di nascosto circa 550 donne. Ben 300 video sarebbero inoltre stati caricati su siti pornografici registrando milioni di visualizzazioni.

"Ha agito compulsivamente e quotidianamente", hanno spiegato gli agenti che stanno cercando di identificare tutte le vittime per permettere loro di sporgere denuncia.