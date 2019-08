L'uragano Dorian fa paura, evacuazioni forzate: "Sarà devastante"

L'uragano Dorian si sta dirigendo verso le coste della Florida. Prima di toccare terra si è rafforzato raggiungendo la categoria 4 e, secondo il presidente americano Donald Trump, l'impatto dell'uragano potrebbe essere devastante. In un aggiornamento diramato nella notte, il National Hurricane Center ha definito Dorian "un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso", con venti fino a 215 chilometri all'ora. Secondo le previsioni, dovrebbe colpire le coste meridionali della Florida tra lunedì sera e martedì mattina, per poi dirigersi verso le zone centrali dello stato.

Dorian diventa di categoria 4. Trump: "Sarà devastante"

Ecco perché le autorità della Florida hanno disposto l'evacuazione obbligatoria di alcune contee. Secondo quanto riferito, nelle contee di Martin e di Breward, sulla costa orientale della Florida, a partire da domani mattina, rispettivamente alle 10 e alle 8, è stata disposta l'evacuazione obbligatoria dei residenti che verranno accolti nei centri di accoglienza predisposti. I preparativi sono in corso in tutto lo Stato, visto che non si riesce a prevedere con esattezza la traiettoria dell'uragano: le ultime rilevazioni segnalano un cambio di rotta, con Dorian che potrebbe abbattersi solo sulla costa risparmiando l'interno.

I residenti fanno le scorte di cibo e acqua nei supermercati. Le società della rete elettrica hanno inviato rinforzi per far fronte a possibili blackout. Le due centrali nucleari della Florida sono pronte a chiudere i battenti e fermare tutte le operazioni nel caso in cui fosse confermata la traiettoria di Dorian, che al momento sembrerebbe colpirle anche se non direttamente. Molte università hanno sospeso le lezioni e chiuso almeno fino a martedì.

Tutti sono insomma con il fiato sospeso e attendono di capire come e quanto ancora si rafforzerà Dorian. E, soprattutto, si preparano alla conta dei danni. Il presidente Donald Trump si mantiene in contatto diretto con le autorità locali e segue gli sviluppi da Camp David, dove fa il punto con la Federal Emergency Managament Agency, la protezione civile americana. "Dorian potrebbe essere devastante", avverte il presidente.