Uragano Michael, minaccia mortale: devastazioni e vittime negli Usa

Un bambino della contea di Seminole, in Georgia, è rimasto ucciso dalle devastazioni dell'uragano Michael: si tratta della seconda vittima accertata dell'uragano che ha colpito il Sud degli Stati Uniti, dopo la morte di un uomo, ucciso da un albero caduto su una casa vicino Greensboro, in Florida.

Secondo il direttore dell'agenzia per la gestione delle emergenze nella contea, Travis Brooks, il bambino sarebbe morto dopo che un oggetto ha colpito la casa in cui si trovava. I dettagli sull'incidente, riferisce la Cnn, sono ancora poco chiari perché le autorità per ora non sono in grado di raggiungere l'abitazione.

Michael da uragano è stato declassato alla categoria di tempesta tropicale, ma non per questo incute meno timore. All'indomani di una giornata di devastazione sulla costa della Florida, con case, strade e linee elettriche sommerse dalle acque, Michael è arrivato in Georgia con piogge torrenziali e venti a 115 km l'ora.

In Florida, dove Michael ha toccato terra da uragano categoria 4 sono state registrate raffiche di vento a 250 km l'ora.