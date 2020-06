Morte Floyd, è caos negli Stati Uniti: ancora proteste da Los Angeles a New York

Non accennano a placarsi le proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, avvenuta durante un fermo di polizia a Minneapolis. A New York, in particolare a Manhattan, ci sono stati scontri tra la polizia ed i manifestanti ed alcune persone sono state arrestate. Ci sono stati episodi di saccheggio di alcuni negozi, come testimoniato da un giornalista della 'Cnn'. Tensioni si sono registrate anche sul Manhattan Bridge, dove si era riunita una folla di dimostranti.

A Los Angeles, migliaia di persone si sono raccolte davanti alla residenza del sindaco, Eric Garcetti. Il portavoce della polizia, Tony Im, ha reso noto che sono state arrestate centinaia di persone, in gran parte per aver violato il coprifuoco, a Hollywood, nel centro di Los Angeles, e nel quartiere di Hancock Park, dove si trova la residenza di Garcetti. Circa diecimila persone hanno protestato pacificamente a Portland e in molti sono scesi in piazza anche dopo l'inizio del coprifuoco a Washington D.C..

Caos negli Stati Uniti, 200 arresti a New York

Almeno 200 persone sono state arrestate in serata a New York ed il loro numero è destinato ad aumentare. Secondo un corrispondente della 'Cnn', le proteste delle ultime ore sono state pacifiche. I manifestanti hanno marciato attraverso Manhattan ed in alcuni casi sono stati applauditi da proprietari di negozi e residenti. Ci sono stati comunque alcuni episodi di saccheggi e momenti di tensione quando la folla si è avvicinata al Manhattan Bridge.

Trump ricorda il poliziotto ucciso durante le proteste

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha omaggiato su Twitter il capitano di polizia in pensione David Dorn, ucciso durante i recenti disordini a St. Louis, nel Missouri. "Massimo rispetto da parte nostra per la famiglia di David Dorn, un grande capitano della polizia di St. Louis, che è stato colpito brutalmente e ucciso da spregevoli saccheggiatori. Onoriamo i nostri agenti di polizia, forse più che mai. Grazie!", ha dichiarato Trump.

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. June 3, 2020

Melania Trump: ''Rispettate il coprifuoco''

La First Lady, Melania Trump, ha fatto appello a tutti i cittadini a rispettare il coprifuoco e a rimanere in casa per evitare che si ripetano gli episodi di violenza degli ultimi giorni. "Mentre la notte si avvicina - ha twittato - invito tutti i cittadini ad obbedire al coprifuoco, a liberare le strade e a restare in casa per trascorrere del tempo con i propri cari. Tutte le città, le comunità e i cittadini meritano di essere protetti".