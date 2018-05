Trump: “Gli Usa si ritirano dall'accordo sul nucleare con l'Iran”

Gli Stati Uniti si ritireranno dall’accordo sul nucleare con l’Iran: lo ha rivelato Donald Trump al presidente francese Emmanuel Macron. A rivelare la notizia in anticipo è stato il New York Times, citando fonti anonime informate sulla conversazione telefonica tra i due leader avvenuta questa mattina. Trump annuncerà la sua decisione oggi alle 14 (le 20 in Italia). Poco fa un articolo di Cnn sosteneva che gli Usa sarebbero rimasti all’interno dell’accordo, scongelando solo alcune sanzioni e lasciando aperto lo spazio per il dialogo con Teheran. Invece, Trump ha deciso di uscire definitivamente.

Secondo quanto riferito dalla fonte citata dal New York Times, gli Stati Uniti ripristineranno tutte le sanzioni sospese dopo l'accordo con Teheran e imporranno nuove misure punitive a livello economico.

I limiti

Una seconda persona a conoscenza delle trattative per mantenere in vita l'accordo del 2015 ha riferito che i negoziati si sono arenati davanti all'insistenza di Trump che chiedeva l'imposizione di nuovi limiti alla produzione iraniana di combustibile nucleare dopo il 2030. Al momento, l'accordo non prevede questi limiti. Il presidente Usa annuncerà ufficialmente la sua decisione alle 14 (le 20 in Italia).