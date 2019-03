Spari sui passeggeri di un tram in Olanda: "Un morto e diversi feriti"

Paura a Utrecht, in Olanda. Almeno un morto (secondo i media locali) e vari feriti dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella città olandese. La polizia ha riferito che un uomo ha sparato sui passeggeri di un tram alle ore 10.45 locali.

La piazza è stata isolata. Le notizie sono ancora frammentarie. Soccorsi e squadra speciale antiterrorismo sono sul posto. Un tweet della polizia della città olandese conferma che "si prende in considerazione un possibile movente terroristico".

L'uomo che ha sparato è in fuga.

Alcuni media riferiscono che una persona è rimasta uccisa nella sparatoria a bordo di un tram a Utrecht. Lo riporta il sito Dutch news. Un testimone citato dall'emittente Rtc Utrecht ha detto di aver visto una donna a terra. "Penso avesse 20-35 anni - ha raccontato - ho sentito tre spari. Quattro persone si sono dirette verso di lei per cercare di trascinarla via. Poi ci sono stati altri spari e l'hanno lasciata andare. Era un caos".

Intanto un reporter di Rtv Utrecht ha mostrato su Twitter una foto da lontano del tram, accanto al quale sembra vi sia un corpo coperto da

un telo bianco.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.