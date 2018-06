Trump e Kim, faccia a faccia di 45 minuti per sancire la fine della guerra di Corea

Donald Trump e Kim Jong Un "stanno cercando di interrompere il ciclo pericoloso che ha creato tanta preoccupazione lo scorso anno. Come ho scritto ad entrambi i leader lo scorso mese la strada che li attende richiederà cooperazione, compromesso ed una causa comune": a sottolinearlo è stato - alla vigilia del vertice Usa-Corea del nord- il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando con i giornalisti a New York.

Guterres ha quindi espresso la disponibilità delle nazioni Unite a verificare, su richiesta, il potenziale processo di denuclearizzazione della Corea del nord, ma -ha ancora rilevato- sta alle parti coinvolte chiedere il sostegno delle Nazioni Unite. L'Aiea, Agenzia internazionale per l'energia atomica, e il CTBTO, Organizzazione per l'applicazione del Trattato per il bando completo della sperimentazione nucleare potrebbero contribuire a monitorare lo smantellamento del programma nucleare.

Nordcorea: vertice Trump-Kim

Donald Trump e Kim Jong-un saranno uno di fronte all'altro, da soli, per 45 minuti. La Casa Bianca ha diffuso il programma dettagliato del vertice di Singapore. Il presidente degli Stati Uniti e il leader nordcoreano si incontreranno alle 9 per il saluto che aprirà il programma al Capella Hotel. Dalle 9.15, saranno impegnati nell'incontro one-to-one a cui saranno ammessi solo gli interpreti. Quindi, alle 10 al tavolo si aggiungeranno le rispettive delegazioni.

Al bilaterale allargato, per gli Stati Uniti, parteciperanno il segretario di Stato Mike Pompeo, il capo dello staff John Kelly e il Consilgiere John Bolton. La portavoce Sarah Sanders, l'ambasciatore Sung Kim e il Consigliere per l'Asia, Matt Pottinger, si uniranno per il successivo pranzo di lavoro, programmato alle 11.30. Trump si presenterà davanti alla stampa alle 16 locali e alle 18.30 lascerà il Capella Hotel per raggiungere la base Paya Lebar. Alle 19, l'Air Force One decollerà per iniziare il viaggio di ritorno.

Il vertice di Singapore: le stranezze di Kim

Kim Jong-un si è portato anche una toilette mobile a Singapore. Il quotidiano sudcoreano The Chosunilbo riferisce che c'è anche un bagno tra le attrezzature spedite a Singapore dal regime di Pyongyang.

Kim è arrivato a Singapore con un Boeing 747 di Air China. Un Ilyushin IL62, invece, ha trasportato alimenti, la limousine blindata del leader e attrezzature varie compresa -appunto- la 'toilette da viaggio'.

Il bagno personale offre a Kim garanzie a livello di igiene e, soprattutto, impedisce che dall'eventuale analisi di urine e feci 'rubate' vengano raccolte informazioni relative alle sue condizioni di salute. La stessa soluzione, d'altra parte, era stata adottata ad aprile in occasione del meeting di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

Presidente Sudcorea chiama Trump

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ed il presidente americano Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica alla vigilia dello storico summit di Singapore. A renderlo noto, l'ufficio del presidente Moon precisando che il leader sudcoreano ha espresso l'auspicio di un successo del vertice, che rappresenterebbe "un regalo" per il mondo intero.

Nel corso della telefonata i due interlocutori "hanno concordato sul fatto che Trump e Kim riusciranno ad ottenere un grande risultato se arriveranno ad individuare un comune denominatore attraverso discussioni franche", ha reso noto il portavoce. Trump ha anche comunicato a Moon che subito dopo il vertice il segretario di stato Mike Pompeo andrà a Seul a riferire sull'andamento del primo storico incontro Usa-Corea del nord. Il presidente americano ha anche annunciato che discuterà con Moon del modo di attuare quanto concordato con Kim Jong Un.