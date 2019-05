La provocazione del sindaco: Viagra alle coppie in età fertile per ripopolare il paese

Il sindaco di Montereau, piccolo paese di 629 anime nel dipartimento del Loiret a sud di Parigi, ha emanato un decreto in cui si è detto "favorevole alla distribuzione delle piccole pillole blu", vale a dire il Viagra, alle coppie in età fertile dai 18 ai 40 anni.

In realtà il documento firmato dal primo cittadino non fornisce "modalità pratiche" e - scrive Le Parisien - mira piuttosto ad attirare l'attenzione di media ed opinione pubblica. Obiettivo raggiunto: la notizia è stata ripresa da numerosi media nazionali e internazionali, sebbene - come nota l'Indipendent - la proposta sia di difficile applicazione dal momento che in Francia il viagra è acquistabile solo dietro prescrizione medica.

Si tratta dunque di un'iniziativa affidata all'improvvisazione. "Se arriverà qualcuno a chiederci delle confezioni, vedremo" ha detto il sindaco. Sia come sia il primo cittadino ha sollevato un problema, quello del calo demografico e dello spopolamento dei borghi, che a quanto pare tormenta anche i cugini d'Oltralpe. A Montereau c'è bisogno di coppie che facciano figli. "La scomparsa di un'altra classe delle elementari metterebbe in pericolo l'intera scuola - ha detto il sindaco -. E senza scuola il nostro paese è morto".