Video hot in rete, si ritira dalla corsa candidato a sindaco di Parigi

Il deputato Benjamin Griveaux, candidato per il partito di Emmanuel Macron a sindaco di Parigi, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni del prossimo marzo a seguito della pubblicazione di un video a contenuto sessuale di cui Griveaux sarebbe protagonista, ma la autenticità non è stata ancora provata.

"Ho conosciuto la durezza della vita politica. Per più di un anno - ha affermato Griveaux - io e la mia famiglia siamo stati vittime di dichiarazioni diffamatorie, bugie, attacchi anonimi, rivelazione di conversazioni segrete private e minacce di morte. Questo fiume di fango mi ha colpito, ma ha ferito soprattutto quelli che amo. Come se ciò non bastasse, ieri è stato raggiunto un nuovo livello".

"Un sito Internet e i social media hanno pubblicato attacchi ignobili alla mia vita privata", ha aggiunto il deputato di En Marche! spiegando di aver deciso di ritirare la sua candidatura perché "non voglio esporre la mia famiglia e me stesso ad altri attacchi, dal momento che tutto è permesso".

L'ex candidato tuttavia non si è espresso sull'autenticità delle immagini diffuse in rete. Secondo Liberation si tratta di un video di cui Griveaux sarebbe autore e che lo stesso candidato avrebbe poi girato ad una donna.

Dimessosi dall'incarico ministeriale lo scorso anno per la candidatura a sindaco della capitale per il partito 'En March', Griveaux non era riuscito finora ad avere un grande impatto, con i sondaggi che lo danno al terzo posto dopo la sindaca socialista uscente Anne Hidalgo e la sfidante conservatrice Rachida Dati.