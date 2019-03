Nave da crociera Viking Sky in avaria, evacuati feriti gravi: "È stato terrificante"

Una crociera da incubo. Sono circa 300 i passeggeri portati in salvo dei 1373 a bordo della nave da crociera in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto al motore. Sarebbero 16 i feriti, e tre di loro sarebbero gravemente feriti anche se non in pericolo di vita, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa NTB. In un primo momento non erano trapelate notizie di problemi per la sicurezza dei passeggeri. Ripartiti tre motori della nave, l'emergenza sarebbe in via di risoluzione perché la nave è riuscita ad allontanarsi leggermente dalla costa.

Viking Sky, nave da crociera in avaria: ultime notizie

La nave Viking Sky trasportava 915 passeggeri e 458 membri dell'equipaggio. Diversi elicotteri e navi stanno aiutando l'evacuazione dei passeggeri a bordo, ha detto il servizio di salvataggio marittimo norvegese.

Un passeggero ha twittato che l'equipaggio della nave ha fatto un lavoro fantastico per mettere tutti a proprio agio nonostante le inevitabili criticità. Il Viking Sky solca le acque dal 2017 e naviga sotto una bandiera norvegese. Il guasto è avvenuto quando la nave era nella zona di Hustadvika, in un tratto noto per essere particolarmente difficile alla navigazione.

Viking Sky, passeggera: "È stato terrificante"

"E' stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso". Lo ha detto alla tv norvegese Nrk una passeggera della nave. Janet Jacob è stata tra le prime persone a essere portata via in elicottero tra venti e mare forte. "Sembrava un tornado", ha raccontato aggiungendo di aver cominciato a pregare "per la salvezza di tutti a bordo".

Nave crociera Viking Sky in avaria: video