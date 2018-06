Vince alla lotteria due volte in un anno e mezzo: aveva una probabilità su 16 miliardi

Una possibilità di sedici miliardi, eppure ce l'ha fatta: ha vinto due volte alla lotteria. E' successo in Francia, nel dipartimento dell'Alta Savoia, dove un uomo ha vinto una prima volta l'11 novembre 2016 e poi lo scorso 18 maggio. Giocando nella stessa tabaccheria e sempre gli stessi numeri al concorso Euro Millions.

Il fortunato ha vinto però grazie a un codice particolare che viene generato a ogni giocata - l'estrazione My Million - che gli ha regalato ben 1 milione di euro per ogni vincita. My Million è un codice di due lettere e sette cifre generato automaticamente per le singole giocate.

Non era mai successo in Francia, dice Le Parisien. Euro Millions è una lotteria che esiste in molti paesi europei (ma non in Italia) e dà più possibilità di vincere il massimo premio rispetto al SuperEnalotto.