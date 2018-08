Sbancano alla lotteria ma il commesso strappa il biglietto vincente

Una coppia di pensionati ha vinto quasi 65 milioni di euro alla lotteria EuroMillions ma per un momento hanno visto andare in fumo le speranze di incassare lo straordinario premio che la dea Fortuna aveva riservato loro: l'addetto alla ricevitoria, convinto che il loro non fosse il biglietto vincente, lo aveva ridotto in pezzi e gettato nel cestino della spazzatura.

E' successo in Scozia, nella zona di Aberdeen. Quando il 67enne Fred Higgins si è recato con i biglietto in mano alla ricevitoria per farselo controllare, non poteva immaginare certo di vederselo strappare davanti al naso. Il sistema automatico però consigliava di conservare il biglietto e contattare la Camelot, la società che gestisce la Lotteria Nazionale britannica. Così il commesso ha rimesso insieme tutti i pezzi del biglietto e li ha riconsegnati al signor Higgins.

Quando il pensionato è tornato a casa e ha controllato lui stesso i numeri, insieme alla moglie Lesley, ha scoperto di aver vinto una fortuna. Così il signor Higgins ha contattato la Camelot per cercare di risolvere la situazione. Dopo una serie di indagini per assicurarsi che il biglietto fosse davvero quello giusto, la Camelot ha annunciato il pagamento del premio ai signori Higgins.

E il commesso della ricevitoria? "Non strapperò più i biglietti, lo giuro", ha raccontato al quotidiano The Independent.