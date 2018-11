Volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya: bambini feriti nell'attacco

Una volontaria italiana di 23 anni, la cui identità non è stata resa nota, è stata rapita in un attacco a un villaggio in cui c'è anche un orfanotrofio. A entrare in azione un gruppo di uomini armati, vicino Malindi nel sudest del Kenya. Lo riferisce la polizia locale. Si sospetta che si tratti di un'azione condotta da militanti di Al-Shabaab, gruppo islamico radicale con base in Somalia. Nell'attacco avvenuto a Chakama Town sarebbero rimasti feriti anche alcuni bambini.

Le notizie sono ancora frammentarie. Il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 20 ora locale, nella contea di Kilifi. Il motivo dell'attacco non è ancora chiaro, ma in passato nella zona ci sono stati sequestri di altri stranieri da parte dei fondamentalisti islamici. La volontaria, a quel che si apprende, lavora per un'organizzazione di assistenza che opera nella contea. Durante l'attacco gli uomini "hanno sparato all'impazzata" prima di prelevare la giovane. L'italiana è stata prelevata nella casa da lei affittata nella zona commerciale di Chakama. Quando è arrivata la polizia sul luogo gli armati avevano già attraversato il fiume Galana, racconta ancora un testimone.