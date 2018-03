Lo strano caso delle elezioni in Egitto: "Un milione di voti per Salah"

Dalle urne è uscito un risultato inatteso: non che sia mai stata in dubbio la vittoria di al Sisi, padre padrone dell'Egitto di oggi. Ma il calcio dimostra ancora una volta di essere molto più di uno sport: un calciatore, senza nemmeno candidarsi, ha preso un milione di voti.

Abdel Fattah al Sisi ha ampiamente vinto, com'era nelle attese, le elezioni presidenziali in Egitto: per lui il 92 per cento dei voti. E, come da previsioni della vigilia, anche il tasso di partecipazione al voto, si è mantenuto piuttosto basso. Ma le urne egiziane hanno comunque riservato una grande sorpresa: il terzo più votato dopo lo stesso capo di Stato uscente e lo sfidante Moussa Mustafa Moussa è stato... un non candidato. Il suo nome è Mohamed, il cognome Salah. Di professione fa il calciatore. "Forward", direbbero ad Anfield, il suo stadio, la sua attuale casa. Probabilmente il miglior giocatore della Premier di quest'anno.

Proprio lui, l'attuale top player del Liverpool, ex attaccante esterno della Roma, miglior calciatore d'Egitto (e non solo), è entrato suo malgrado a gamba tesa nelle elezioni egiziane. Se infatti sul campo di gioco Salah quest'anno è stato capace di prestazioni straordinarie (condite da 36 goal in 41 partite), fuori dal campo e dentro le urne ha fatto - inconsapevolmente, s'intende - ancora meglio: più di un milione di elettori gli ha accordato la propria preferenza, annullando di fatto la scheda.

Numeri che non potranno mai essere confermati ufficialmente, e proprio per questo forse al Cairo e dintorni la "voce" si è ormai diffusa a macchia d'olio, al punto che secondo alcuni Salah è il vincitore "morale" delle elezioni.

La notizia è stata riferita dall'Economist e ripresa da molti quotidiani sportivi e non, a livello internazionale. D'altra parte, in Egitto Salah assomiglia molto a un vero e proprio eroe nazionale. Per la nazionale del suo Paese ha giocato 55 partite, realizzando 33 reti. La sua firma più importante l'ha messa, probabilmente, dal dischetto del rigore nella partita giocata contro la Repubblica democratica del Congo. Con quel goal all'ultimo minuto Salah ha portato l'Egitto ai mondiali di Russia.

A Salah delle elezioni importava "relativamente": infatti dopo le due amichevoli giocate in Svizzera ha deciso di tornare direttamente a Liverpool invece di rientrare in anticipo al Cairo con la squadra per votare.

Uno dei tanti voti per Salah (foto da Twitter)