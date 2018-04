Così i video "consigliati" di Youtube aiutano estrema destra e complottisti

L'algoritmo che gestisce le raccomandazioni dei canali di YouTube ha aiutato a "unire l'estrema destra" sulla piattaforma e a promuovere canali che diffondono teorie del complotto. Lo scrive BuzzFeed News, che dà spazio a una nuova ricerca svolta da Jonas Kaiser e Adrian Rauchfleisch dal titolo "Unite the Right? How YouTube`s Recommendation Algorithm Connects the U.S. Far-Right". Si tratta della prima ricerca su come la piattaforma di Google consiglia automaticamente a quali canali iscriversi o visitare.

I due ricercatori sostengono che YouTube spinga le persone sui canali più estremi, come Infowars di Alex Jones, esponente dell'Alt Right americana e del complottismo. Allo stesso tempo Kaiser e Rauchfleisch hanno scoperto che il network dei canali di destra sulla piattaforma di video in streaming è molto più grande e diffuso di quello della sinistra e dell'estrema sinistra.

Una fonte interna a YouTube ha detto a BuzzFeed che l'algoritmo tende a consigliare canali di estrema destra anche a chi fa ricerche politiche mainstream. Per condurre la loro ricerca, Kaiser e Rauchfleisch hanno iniziato ad analizzare una serie iniziale di 1.356 canali YouTube tradizionali, sia liberal che conservatori, e quelli gestiti da partiti politici.

Quindi, hanno analizzato i suggerimenti consigliati da quei canali aggiungendo altri 2.977 canali. Ciò ha creato un set di dati iniziale di 4.333 canali. Per esempio, continua BuzzFeed, partendo da un canale mainstream come TEDx in soli tre passaggi i due ricercatori sono finiti sulla pagina YouTube di Jones. Con più di un miliardo e mezzo di utenti al mese, YouTube è la più grande piattaforma di social media al mondo. Per molte persone è una delle primarie "fonti" di informazione: anche per questo non è più possibile sottovalutare l'impatto che i video "raccomandati" possono avere nel dibattito pubblico