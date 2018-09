Turisti feriti e in preda al panico dopo il crollo di un costone di roccia nell'isola greca di Zante, sulla spiaggia del relitto, una delle più fotografate al mondo. Incastonata in una piccola baia, la spiaggia è famosa per la sua acqua cristallina e per la presenza di un relitto che dal 1980 è arenato sulla sua sabbia bianca: per questo l'insenatura è stata ribattezzata, spiaggia del Relitto.

Il video è stato pubblicato su Facebook da Leonidas Malioufas.