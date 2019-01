Abarth 595 eletta per la quarta volta "Best Car 2019" da "Auto, Motor und Sport"

Per la quarta volta di fila la Abarth 595 è stata eletta "Best Car", nella categoria "Mini Car" di importazione, dai lettori della rivista "Auto, Motor and Sport": un risultato eccezionale conquistato con i voti del 30,6% dei lettori. Al secondo posto si è classificata la Fiat 500 - fresca di record storico di vendite nel 2018. Inoltre, nella graduatoria generale, dove si sfidavano 20 modelli, l'Abarth 595 ha ottenuto un altro risultato straordinario classificandosi seconda assoluta con il 18,3% di voti.

"Siamo molto orgogliosi che Abarth 595 abbia vinto, per il quarto anno consecutivo, questo importante premio che conferma quanto la nostra "piccola supercar", simbolo indiscusso di creatività, sportività e cura del dettaglio tipica del Made in Italy continui ad essere amatissima dai lettori della testata tedesca Auto, Motor und Sport- ha dichiarato Luca Napolitano, Head of Fiat and Abarth brand EMEA -. Una vittoria prestigiosa che sottolinea anche il crescente appeal del brand dello Scorpione in Germania, secondo mercato di esportazione per il brand, che ha contribuito in maniera significativa ai risultati di vendita del 2018, anno in cui abbiamo registrato il record storico di Abarth con circa 23.500 unità vendute in Europa con una crescita del 36,5 per cento. Risultati straordinari che fanno guardare positivamente al 2019, anno in cui celebriamo il nostro 70esimo anniversario"

Badge celebrativo per i 70 anni

Per celebrare il compleanno dello Scorpione, quindi solo per il 2019, la gamma Abarth sarà impreziosita da un badge celebrativo "70esimo Anniversario", badge che contribuirà a rendere ancora più esclusiva, unica e riconoscibile ciascuna Abarth. La nuova gamma "595 70esimo anniversario" è stata inoltre arricchita di contenuti dedicati per ciascuna versione. La gamma 595 rappresenta l'evoluzione dell'icona del brand declinata in diversi livelli di potenza, da 145 a 180 CV, con motori omologati Euro 6D-Temp, che rispondono alle esigenze di ogni cliente. Al centro della gamma le versioni Competizione e Turismo - nelle configurazioni berlina e cabrio - che esprimono le due anime di Abarth: performance e stile. Completano l'offerta le versioni 595, che con i suoi 145 cavalli rappresenta il livello d'ingresso nel mondo Abarth, e la 595 Pista che è orientata alla performance. Nei giorni scorsi l'Abarth 595 aveva già ricevuto un altro premio in Svizzera vincendo il primo posto nella categoria "Mini Car" del concorso indetto da "Auto Illustrierte", la più importante rivista automobilistica elvetica che, insieme ad altre testate giornalistiche internazionali di 12 Paesi, ha partecipato alla 43esima edizione dei premi "Best Cars" esprimendo le proprie preferenze su 385 vetture in concorso.