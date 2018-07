Arval For Me, nasce l'app per la riparazione e la manutenzione per tutti

Per gli automobilisti che non vogliono ancora cedere al noleggio debutta Arval For Me: un'applicazione per avere a portata di clic una manutenzione e riparazione “facile e senza pensieri”.

Arval For Me: cos’è e come funziona

Completamente gratuita, l'app permette di avere un servizio di meccanica, carrozzeria, pneumatici e cristalli tramite le officine di riferimento Arval. Il preventivo viene fatto gratis, online, inserendo la targa con una prima diagnosi della problematica riscontrata. Una volta ottenuto il preventivo, si può fissare un appuntamento in una delle 1500 officine autorizzate (su 10.000 del circuito) in grado di garantire il prezzo più conveniente al cliente. Tra i servizi aggiuntivi si trovano traino, presa e riconsegna e auto sostitutiva.

“Il nostro obiettivo primario è creare traffico nel mondo della riparazione – dice Grégoire Choivé, Direttore Generale Arval Italia – abbiamo fatto il possibile per offrire un servizio senza pensieri: a fine anno debutterà anche l'officina a domicilio".

Noleggio a lungo termine per i privati

Il colosso europeo del noleggio per le aziende ad ogni modo non intende rinunciare alla fetta dei privati. Con l'app debutta anche la prima formula di noleggio per loro, considerando che lo zoccolo della proprietà in Italia ormai non è più così duro.

Come funziona

Si sceglie il modello della macchina, la durata del contratto e si manda la richiesta direttamentente dal sito. Comodità, massima libertà, sono le garanzie del servizio francese che dopo un ventennio al servizio delle flotte è in grado ora di offire ai privati la medesima indipendenza con un unico canone mensile fisso che include tutti i servizi necessari per la gestione dell’auto: 100.000 km RCA, copertura furto & incendio e danni ulteriori, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza e soccorso stradale h24, tassa di proprietà. I clienti, inoltre, possono scegliere se pagare un anticipo, abbattendo così l’importo del canone mensile. Problema auto usata? Arval fa una valutazione del proprio veicolo, senza impegno con il ritiro a domicilio anche contestualmente alla consegna dell’auto a noleggio, anch’essa a domicilio.