Audi apre gli ordini della nuova A6 allroad quattro: versatilità e comfort al top

Partita ufficialmente la prevendita italiana della nuova Audi A6 allroad quattro. Forte della trazione integrale permanente, delle sospensioni pneumatiche adattive e dell’assetto rialzabile, A6 allroad quattro è a proprio agio tanto su strada quanto off-road. Al look grintoso e a superiori possibilità di personalizzazione rispetto alla precedente generazione si accompagnano una versatilità e un comfort da riferimento.

Versatile, sofisticata, a proprio agio tanto su strada quanto off-road e dotata di motori possenti oltre che di un comfort degno di un’ammiraglia: Audi A6 allroad quattro giunge alla quarta generazione e alle caratteristiche distintive del modello affianca dotazioni tecniche di pregio quali la trazione integrale permanente quattro e le sospensioni pneumatiche adattive. Una “ricetta” completata da un look accattivante, ricchi equipaggiamenti e funzioni hi-tech tipiche della famiglia high-end dei quattro anelli.

Audi A6 allroad quattro: abitacolo hi-tech

Audi A6 allroad quattro condivide con A6 e A7 Sportback la marcata digitalizzazione dell’abitacolo. A partire dall’avanguardistico sistema di comando MMI touch response. Due schermi touch con feedback tattile e acustico permettono di gestire le principali funzioni vettura. Il comando vocale di serie consente di parlare in modo spontaneo, naturale, e risponde alle domande e ai comandi sia in base alle informazioni memorizzate on board sia attingendo alle conoscenze provenienti dal cloud. Il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response, a richiesta, include la strumentazione integralmente digitale Audi virtual cockpit plus, caratterizzata da un display da 12,3 pollici, e lavora in abbinamento al modulo di trasmissione dati che supporta lo standard LTE Advanced e l’hotspot WLAN. La navigazione con funzioni di autoapprendimento riconosce le preferenze del conducente sulla base dei tragitti effettuati, generando suggerimenti personalizzati all’inserimento delle destinazioni.

Ai servizi di navigazione e infotainment Audi connect, di serie, si affianca l’app myAudi che collega in rete smartphone e vettura. La chiave Audi connect, a richiesta, consente di sbloccare e bloccare le portiere oltre che avviare il motore mediante uno smartphone Android. Sino a sette conducenti possono configurare altrettanti profili personalizzando un massimo di 400 funzioni. La vocazione hi-tech di nuova Audi A6 allroad quattro è ulteriormente sottolineata dai molteplici sistemi di assistenza alla guida suddivisi in due pacchetti: il Pacchetto Tour, che include l’assistente adattivo alla guida oltre all’emergency assist e all’assistente alla svolta e agli ostacoli, e il Pacchetto City, all’interno del quale spiccano l’assistenza agli incroci, l’avviso di uscita e l’Audi pre sense 360° che rileva i pericoli di collisione nell’area circostante l’auto avviando misure di sicurezza mirate.

Sospensioni adattive e ADAS

L’assetto di nuova A6 allroad quattro coniuga sportività, comfort ed efficacia off-road. Alle sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension, di serie, che permettono di incrementare l’altezza da terra sino a un massimo di 45 mm, si accompagnano ulteriori dotazioni tecniche di spicco quali l’assistente alla discesa, l’Audi drive select, anch’esso di serie, che prevede sei modalità di marcia (comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad e offroad/lift), e lo sterzo integrale dinamico, a richiesta, che abbina lo sterzo dinamico con rapporto di trasmissione variabile sull’assale anteriore alla sterzatura posteriore.

Audi A6 allroad quattro: le motorizzazioni

Nuova Audi A6 allroad quattro adotta motori TDI a 6 cilindri a V da 3 litri, proposti in tre step di potenza. Il primo, appannaggio di A6 allroad quattro 45 TDI, eroga 231 CV e 500 Nm di coppia. Ne conseguono uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Nel caso di A6 allroad quattro 50 TDI, il V6 3.0 TDI eroga 286 CV e 620 Nm. Il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. Al top della gamma si colloca il 3.0 TDI da 349 CV e 700 Nm di coppia, caratterizzato dalla doppia sovralimentazione e garante di uno scatto, per A6 allroad quattro 55 TDI, da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Tutti i propulsori, omologati Euro 6d-Temp EVAP ISC, condividono la tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, che permette di ridurre i consumi sino a un massimo di 0,4 litri ogni 100 km nell’esercizio di marcia reale, e l’abbinamento, di serie, con il cambio tiptronic a otto rapporti. A richiesta, è disponibile il differenziale sportivo in corrispondenza dell’assale posteriore.

Design dall'aspetto ancora più off-road

Lunga 4,95 metri, larga 1,90 metri e alta 1,50 metri, nuova Audi A6 allroad quattro si distingue per un look off-road ancora più marcato rispetto alla precedente generazione – al frontale spicca l’ampio single frame caratterizzato dalle lamelle verticali in alluminio – e vanta un’abitabilità da riferimento a livello dei gomiti e delle ginocchia dei passeggeri posteriori. Analogamente ad A6 Avant, la capacità del bagagliaio spazia da 565 a 1.680 litri una volta abbattuto il divanetto. Di serie, i sedili posteriori sono frazionabili nel rapporto 40:20:40 e sia il portellone sia la cappelliera sono ad azionamento elettrico. La gamma colori include dodici tinte, tra le quali l’inedita verde Gavial: un tributo al colore introdotto nel 1999 con la prima generazione della vettura. Di serie, nuova Audi A6 allroad quattro è dotata di proiettori full LED, navigazione MMI con MMI touch response, climatizzatore automatico comfort a due zone, elementi a contrasto specifici – ad esempio in corrispondenza degli archi passaruota – e cerchi in lega da 18 pollici, mentre i sedili sono rivestiti in tessuto nero e similpelle. In alternativa sono disponibili le tonalità beige o marrone nonché, a richiesta, la pregiata pelle Valcona traforata. L’accoglienza a bordo può essere resa ancor più raffinata dal pacchetto Air Quality, che prevede uno ionizzatore e un diffusore di fragranze in due profumazioni, e dal tetto panoramico in vetro. Il gancio di traino (a richiesta) può essere sbloccato elettricamente, mentre i pacchetti Audi Innovative Assistant e Complete includono dotazioni di pregio con un sensibile vantaggio (sino al 25%).

Nuova Audi A6 allroad quattro: quanto costa

Al lancio, Audi propone il pacchetto “20 years allroad”, disponibile nei colori carrozzeria verde Gavial, bianco ghiaccio e marrone Soho, caratterizzato da specifiche finiture interne ed esterne. Audi A6 allroad quattro sarà disponibile presso le Concessionarie italiane nel corso del mese di settembre con prezzi a partire da 67.550 euro per A6 allroad 3.0 (45) TDI quattro tiptronic.