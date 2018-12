Audi: cinque stelle EURO NCAP per Q3

La nuova Audi Q3 ottiene cinque stelle nei test Euro NCAP. La seconda generazione del SUV compatto Audi è al top per sicurezza attiva e passiva in base ai rilevamenti condotti dal programma europeo di valutazione dei nuovi modelli. Per ottenere cinque stelle, il massimo punteggio Euro NCAP, una vettura deve soddisfare tutti gli stringenti parametri stabiliti dal Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili.

La seconda generazione di Audi Q3 è riuscita in quest'impresa brillando per protezione degli adulti, per sicurezza garantita ai bambini, per attenzione agli altri utenti della strada e per disponibilità di sistemi d'assistenza alla guida. Le tecnologie che supportano attivamente il conducente - tra le quali la frenata automatica d'emergenza in città e nel traffico - sono fattori determinanti per la valutazione finale Euro NCAP.

La dotazione di serie di nuova Audi Q3 include i sistemi di sicurezza Audi pre sense basic e Audi pre sense front. Quest'ultimo riconosce situazioni critiche con pedoni, biciclette e altri veicoli mediante i sensori a medio raggio, avvertendo il conducente con segnali ottici, acustici e tattili. Se necessario, attiva la frenata d'emergenza. E' di serie l'avvertimento in caso di abbandono involontario della corsia. Se i sensori radar posteriori rilevano un veicolo nell'angolo di visuale cieco o in rapido avvicinamento, si attiva un LED in corrispondenza dello specchietto retrovisivo esterno corrispondente. L'Audi active lane assist, anch'esso di serie, agisce a partire da 60 km/h e aiuta a evitare l'abbandono accidentale della corsia di marcia.

Il "pacchetto assistenza" raggruppa molteplici tecnologie in materia di sicurezza; include, oltre al sistema di assistenza alla guida adattivo, il riconoscimento della segnaletica basato su telecamera, l'ausilio al parcheggio plus, la regolazione automatica delle luci abbaglianti e l'emergency assist. Quest'ultimo è in grado di riconoscere l'inattività del conducente, avvisandolo con segnali visivi, acustici e tattili. Se il guidatore non reagisce, il sistema subentra alla guida di Audi Q3 rallentando automaticamente la vettura fino all'arresto in corsia.

Oltre che a livello di sicurezza attiva, nuova Audi Q3 ottiene il punteggio massimo quanto a protezione passiva dei passeggeri. Un mix di acciai formati a caldo compone lo scheletro della cellula passeggeri. Gli elementi ad altissima resistenza, pari al 26% della scocca della vettura, sono impiegati in special modo in corrispondenza dei montanti A e B, del perimetro del tetto e del tunnel. Una soluzione che coniuga leggerezza e robustezza. Il Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili (Euro NCAP) è sostenuto da un consorzio di ministeri europei dei trasporti, automobile club, associazioni assicurative e istituti di ricerca.

Sono coinvolte, nel dettaglio, dodici istituzioni appartenenti a otto Paesi europei. Pressoché tutti i nuovi veicoli vengono sottoposti a una serie di valutazioni in funzione del livello di sicurezza attiva e passiva. Il programma di test Euro NCAP adotta standard sensibilmente piu' stringenti rispetto alla legislazione comunitaria.