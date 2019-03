L'auto come indirizzo di consegna: il rivoluzionario progetto di Škoda

Per molti acquirenti online la posizione dell’auto e il numero di targa potranno presto fungere da nuovo indirizzo di consegna. In collaborazione con Alza.cz e Rohlik.cz, ŠKODA AUTO DigiLab ha sviluppato un sistema grazie al quale il corriere può posizionare il pacco direttamente nel bagagliaio dell’auto.

La tecnologia richiesta per l’accesso remoto al veicolo è in fase di test grazie a un progetto pilota. La sicurezza è di essenziale importanza per questo: i dati sono criptati e il corriere ha l’obbligo di accedere al veicolo in un periodo ristretto di tempo, stabilito dal cliente.

La soluzione al problema delle consegne

Chiunque faccia acquisti online conosce il problema: la consegna è spesso effettuata quando non si è a casa. Insieme a Alza.cz e Rohlik.cz, ŠKODA AUTO DigiLab sta testando una soluzione sicura e pratica per tutti coloro che sono stanchi di dover recuperare i pacchi nei depositi o chiedere favori ai vicini di casa. In futuro, chiunque acquisterà online potrà far recapitare il pacco direttamente nel baule della propria Škoda.

Come funziona

Per sfruttare questo metodo di consegna, il cliente deve dare prima l'ok alla consegna tramite App per smartphone. Quando l’ordine viene confermato, il corriere può quindi vedere tramite GPS la posizione dell’auto. Sempre utilizzando l’App, al corriere è permesso un solo accesso sicuro al vano bagagli per un periodo di tempo limitato. Il corriere posiziona il pacco, richiude l’auto tramite l’app e al Cliente viene notificata l’avvenuta consegna.

Il lavoro di ŠKODA AUTO DigiLab

Jarmila Plachá, Responsabile di ŠKODA AUTO DigiLab, spiega: “Questo progetto pilota èun esempio concreto di come si potrà rendere la vita quotidiana più semplice e conveniente utilizzando la tecnologia allo stato dell’arte in futuro. Non vedo l’ora di sviluppare ulteriormente questo progetto con i nostri due partner”. ŠKODA AUTO DigiLab è il centro di sviluppo dei nuovi servizi di mobilità e tecnologia della casa automobilistica boema. È parte integrante della scena internazionale delle start-up ed è alla continua ricerca di nuove collaborazioni con realtà emergenti provenienti nel settore IT. ŠKODA AUTO DigiLab sta lavorando con start-up globali, imprese innovative, università e centri d’innovazione provenienti da tutto il mondo.