Nasce 2share Volkswagen, il noleggio condiviso da 5 Euro al giorno a testa

Una formula inedita e innovativa, per condividere una nuova Volkswagen con chi si vuole,a partire da 5 Euro al giorno a testa. È 2share Volkswagen, il primo noleggio condiviso di un’auto che offre la possibilità a due utenti di pagare la rata mensile metà per uno, senza anticipo.

Una soluzione per rendere ancora più accessibilii modelli più popolari della gamma: up!, Polo, T-Cross e T-Roc. Perché meglio di avere una Volkswagen, c’è solo condividere una Volkswagen. 2share Volkswagen è il noleggio condiviso che permettea due utenti di avere una up! a partire da 5 Euro al giorno, una Polo da 6 Euro al giorno, una T-Cross da 7 Euro al giorno e una T-Roc da 8 Euro al giorno a testa. Si tratta di una formula senza anticipo e con un pacchetto completo di servizi incluso, pensata per applicare anche all’utilizzo dell’auto i principi della condivisione, la sharing economy già diffusa e consolidata in tanti altri ambiti della vita di tutti i giorni. A coloro che desiderano avere un’auto a disposizione ma allo stesso tempo sanno che ne faranno un uso limitato, il noleggio 2share Volkswagen offre una soluzione: condividere l’auto con un altro utente, per ridurre i costi fissi, senza però rinunciare alla qualità, alla sicurezza e allo stile di una nuova Volkswagen. Un modo intelligente per essere liberi di muoversi quando si vuole, senza però doversi sobbarcare tutti i costi di un’auto che spesso resta per lunghi tempi parcheggiata sotto casa. Oppure un’idea intelligente per chi già condivide la vita, la casa o i tragitti quotidiani.

Con 2share Volkswagen è possibile condividere una nuova Volkswagen con chi si vuole, sia esso il partner, un membro della famiglia, un amico o un collega di lavoro. Il contratto di noleggio può avere una durata da 24 a 48 mesi, con un chilometraggio inclusoa partire da 10.000 km annui. Le varianti oggetto della campagna di comunicazione,che parte oggi sulle piattaforme digitali e presto verrà diffusa anche sugli altri canali,sono rispettivamente: move up! 1.0 60 CV 3 porte, Polo 1.0 EVO 80 CV Comfortline con Tech Pack, T-Cross 1.0 TSI 115 CV Style e T-Roc 1.0 TSI 115 CV Style. Il costo giornaliero comunicato è riferito al noleggio senza anticipo della durata di 36 mesi, con 10.000 km annui inclusi per la up! e 20.000 per gli altri modelli. La formula 2share Volkswagen può però essere applicata a tutti i motori e allestimenti dei quattro modelli, con la variazione dell’importo mensile da dividere tra i due utenti.

2share Volkswagen i costi inclusi nel prezzo

Utilizzo della vettura scelta

Copertura assicurativa RCA

Copertura furto e incendio

Copertura danni

Tassa di circolazione

Spese d’immatricolazione e di messa su strada

Manutenzione ordinaria e straordinaria presso la Rete ufficiale Volkswagen

Sistema di recupero del veicolo rubato tramite antifurto connesso

Soccorso stradale e traino 24/7 in Italia ed Europa

Polizza assicurativa integrata tutela conducente



Ulteriori dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili sul sito ufficiale di Volkswagen Italia www.volkswagen.it