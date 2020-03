BMW e 3T uniscono le forze e lanciano l'esclusiva bici 3T FOR BMW

BMW e l’italiana 3T, produttore leader di biciclette, annunciano una collaborazione per offrire piacere di pedalare ai clienti BMW. Sviluppata sulla base del famoso modello all-road Exploro, 3T ha prodotto un'edizione speciale 3T FOR BMW, disponibile in due varianti di colore, per la clientela BMW in cerca di avventura.

"3T è stata una scelta naturale per noi, poiché il modello Exploro di 3T è la migliore bici gravel disponibile, che unisce prestazioni, lusso e piacere di pedalare per i nostri clienti", afferma Gaston Streiger, capo della divisione BMW Lifestyle. Caratterizzata da forme affilate e linee precise, la nuova bici gravel si allinea perfettamente al design minimalista di BMW e si adatta perfettamente alla gamma di prodotti lifestyle globale.

La qualità eccellente e le massime prestazioni sono al centro del design, le biciclette 3T FOR BMW presentano un telaio aerodinamico in carbonio, le pedivelle aerodinamiche in carbonio più leggere al mondo (prodotte in Italia nella fabbrica di 3T per il carbonio), un'esclusiva sella in pelle Brooks e nastro manubrio in pelle Brooks abbinato. I cerchi in lega Fulcrum e i resistenti pneumatici Schwalbe One Speed assicurano una tenuta sicura alla massima velocità su qualsiasi terreno, dalle strade acciottolate delle città alle stradine abbandonate e ai sentieri di montagna. L'innovativo gruppo Shimano GRX studiato per bici gravel porta la massima qualità fino al minimo dettaglio.

“Siamo estremamente orgogliosi che BMW abbia scelto 3T come partner esclusivo per la creazione della speciale bici 3T FOR BMW. BMW offre "piacere di guidare" ai suoi clienti e con la bici 3T FOR BMW, miriamo a offrire la stessa esperienza di guida su ogni strada ", afferma René Wiertz, comproprietario e CEO di 3T.

Entrambe le varianti di colore della bici 3T FOR BMW saranno presto disponibili per l'acquisto presso selezionati rivenditori BMW ed Experience Center 3T.