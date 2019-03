Alcantara "veste" le supercar esposte al Salone di Ginevra

Iconiche, uniche, potenti e leggerissime, gran parte delle supercar esposte al Salone di Ginevra indossano al loro interno Alcantara. L’abitacolo avvolgente in Alcantara nera, o grigio scuro, con impunture a contrasto in colori accesi: questa infatti potrebbe essere la descrizione delle più ammirate auto come, ad esempio, la Ferrari F8 Tributo, la McLaren 600LT by MSO, la Aston Martin Valkyrie e la Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Alcantara bicolor, bianca e nera, per i sedili avvolgenti, abbinata a inserti in pelle nera per ricreare il tipico disegno esagonale di Lamborghini. Impunture a croce, in colore a contrasto per definire la forma del sedile, poggiatesta con ricamo del logo centrale su Alcantara scura e ricamo in verticale sul fianchetto del modello SVJ. Un festival di lavorazioni e di Alcantara per personalizzare in modo davvero unico e inconsueto gli interni della Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Sulla Ferrari F8 Tributo, il sedile presenta un abbinamento di Alcantara traforata con back argento nella parte centrale, con un gioco di pelle nera e colorata in nuance con il colore della carrozzeria esterna, a definire le linee della seduta e dello schienale. Non solo personalizzazione ma anche tecnologia alla base del successo di Alcantara come rivestimento per le supercar presentate a Ginevra. Alcantara garantisce aderenza e traspirabilità nelle condizioni di guida più estreme come la pista, dove le regine della velocità scaricano sull’asfalto tutti i loro cavalli. Qui è fondamentale fare affidamento su un cambio preciso che garantisca grip sportivo nelle staccate. Mentre per i fianchetti laterali di questi sedili, che assomigliano molto a dei cockpit e che in accelerazione laterale tengono il pilota, Alcantara garantisce l’aderenza ottimale al sedile.

È il caso di Aston Martin Valkyrie, completamente rivestita di Alcantara nera abbinata al carbonio per offrire il massimo della leggerezza. Le cinture di sicurezza a quattro punti in verde acido e Alcantara nera, si abbinano alle cuciture e disegnano ogni particolare del sedile da corsa che riprende anche il disegno brossurato a lisca di pesce. Tutti gli interni, dal padiglione alle portiere, sono in Alcantara nera e carbonio per offrire un vero abitacolo da corsa, ultraleggero, che garantisca aderenza alle massime prestazioni e traspirabilità. In pista le temperature nell’abitacolo salgono e poter contare su un materiale traspirabile e resistente all’usura come Alcantara è un must have.