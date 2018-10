Alcantara "veste" gli interni delle ibride esposte al Salone di Parigi

I costruttori che hanno presentato a Parigi i loro modelli ibridi hanno scelto Alcantara. Il materiale "made in Italy" offre indubbi vantaggi tecnici ed estetici rispetto a qualsiasi altro materiale per l'abitacolo. La leggerezza, è una qualità sempre più ricercata dai designer che devono tenere conto delle esigenze tecniche di progettazione che richiedono una continua ricerca di soluzioni e materiali per la riduzione del peso, che equivale a migliorare l'efficienza dei motori, sia per ragioni ambientali sia per intenti prestazionali puri.

Alcantara consente rispetto ad altri materiali una riduzione del peso con percentuali a due cifre, senza per questo rinunciare a comfort, design, eleganza e a soluzioni stilistiche creative che solo questo materiale riesce a garantire. L'aspetto dell'impatto ambientale è diventato per tutti i costruttori di veicoli un tema di importanza prioritaria. Alcantara offre una risposta certificata dal 2009 con il bilancio di sostenibilità ambientale a questa tematica. Alcantara è carbon neutral ed è stata una delle prime aziende al mondo ad ottenere questa certificazione.

Le auto che hanno scelto Alcantara a Parigi

Una paletta colori pressoché infinita, lavorazioni sartoriali, impunture e tagli laser, traforature e abbinamenti con pelle e tessuti rendono ogni abitacolo diverso, garantendo quindi al nuovo modello un carattere identificativo ed esclusivo. Peugeot sceglie per la 508 Hybrid, la 508 Hybryd SW, e la 308 Hybrid, un interno bicolore sui toni del grigio. La parte centrale della seduta è il Alcantara grigio mélange molto chiaro in parte lavorato a rombi in colore su colore. Il poggiatesta, la parte esterna ed i fianchetti del sedile sono in pelle grigio scuro con impunture a contrasto dello stesso colore dell'Alcantara utilizzata per la parte centrale della seduta, il cui design è completato da una striscia centrale sempre in pelle grigio scuro. Audi non rinuncia ad un tocco di eleganza e di lusso percepito e sceglie per la E-Tron una Alcantara plain nei toni neutri del grigio fumo per i pannelli porta. Mentre la Q3 si affida a un inconsueto arancione per gli esterni che si ritrova nei dettagli in Alcantara degli interni che valorizzano le linee e i volumi del bracciolo, della portiera e della parte centrale del cruscotto. La Toyota Corolla con tecnologia Dual Hybrid - Electric presentata oggi a Parigi sceglie Alcantara in colore grigio in abbinamento a tessuto e pelle sempre in colore grigio, il tutto impreziosito da impunture rosse.