Alfa Romeo: novembre è il mese degli “Alfa Action Days”

Su Giulia e Stelvio, tra i modelli di punta della gamma Alfa Romeo, prosegue anche per il mese di novembre l'innovativa offerta "con un canone da 299 euro al mese valido per le tre soluzioni proposte tra noleggio, leasing e finanziamento.

La soluzione comunicata riguarda "Noleggio Chiaro" che si conferma dunque il prodotto di punta tra le offerte di Leasys, proponendo dunque una soluzione in più, ferme restando le apprezzate caratteristiche di flessibilità, semplicità e trasparenza. "Noleggio Chiaro" offre infatti anche l'opportunità di conoscere il prezzo dell'eventuale acquisto del veicolo alla fine del contratto di noleggio. In più si possono ottenere sino a 4.000 euro di vantaggi per scegliere un allestimento superiore, da Sport-Tech a Executive o da Executive a B-Tech

"Alfa Free 50/50" by FCA Bank

Per quanto riguarda Giulietta, è possibile vivere tutte le emozioni sportive del cambio automatico TCT allo stesso prezzo del cambio manuale. Inoltre, Alfa Romeo Giulietta beneficia della straordinaria proposta "Alfa Free 50/50" che consente di mettersi al volante della compatta del marchio a partire da soli 9.900 euro di anticipo, zero rate e zero interessi, per due anni. Al termine del biennio, sarà possibile tenerla, cambiarla o restituirla. Il modo più semplice per apprezzare il suo stile italiano e l'eccellenza tecnica finalizzata al piacere di guida in totale sicurezza. Per il pubblico, sono previsti Porte Aperte in tutti gli showroom nei fine settimana del 16/17 e 23/24 novembre