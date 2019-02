Formula 1: presentata la nuova Alfa Romeo Racing C38

Alle 8.30 di questa mattina, esattamente 30 minuti prima che le vetture di F1 scendessero in pista per la prima volta nel 2019, Alfa Romeo Racing ha presentato la nuova Alfa Romeo Racing C38, la monoposto che competerà nel mondiale di Formula 1 2019.

La scuderia del biscione, quest'anno, presenta diverse novità, a partire dal nome che non è più Alfa Romeo Sauber F1 Team ma è diventato Alfa Romeo Racing, sebbene struttura, proprietà e gestione rimangano gli stessi. Nuovi sono anche i piloti che sfrecceranno a bordo delle C38, l'ex ferrarista e veterano della F1 Kimi Räikkönen e il promettente Antonio Giovinazzi.

A colpire subito guardando l'Alfa Romeo Racing C38 è la nuova livrea: dopo quella inedita del 2018, quella della stagione che sta per iniziare è ancora più stilosa ed eccitante, poiché combina i colori classici del tradizionale team Sauber (bianco e blu) all'iconico rosso, simbolo di uno dei marchi più storici del mondo delle corse, Alfa Romeo. Su di essa campeggiano i nuovi sponsor per questa stagione.

"Siamo orgogliosi di presentare questa vettura che è il risultato del grande lavoro svolto da ogni membro del nostro team, sia in Svizzera che in pista - ha dichiarato Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing e Amministratore delegato Sauber Motorsport AG -. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa vettura per il costante entusiasmo per la mission del team e il nostro sport: ci attendono grandi progressi e miriamo a ottenere grandi risultati nel prossimo campionato".

Soddisfatto anche Simone Resta, Direttore tecnico Alfa Romeo Racing: "Da quando sono entrato a far parte del team, lo scorso anno, ho visto una crescita continua su tutti i fronti e sono davvero felice di vedere il risultato del duro lavoro svolto questo inverno: la nostra vettura per la nuova stagione 2019 di Formula 1, la nuova Alfa Romeo Racing C38. Tutti i reparti hanno collaborato in modo ottimale e tutto il team si è impegnato nella stessa direzione. Ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi per questa stagione, che vede un cambiamento significativo dei regolamenti, soprattutto per quanto riguarda l'aerodinamica. Abbiamo un'ottima squadra di piloti e siamo curiosi di ricevere il loro feedback nelle prossime due settimane di test, in preparazione del primo Gran Premio di Melbourne".

L'entusiasmo di Kimi e Antonio

Entusiasti anche i due driver, Kimi Räikkönen (#7) e Antonio Giovinazzi (#99): "La macchina ha un look straordinario, il design della livrea è fantastico - ha detto il finlandese -. Molti partner hanno unito le forze per questo team: è un fatto positivo e li ringraziamo per aver creduto in noi. Non vedo l'ora di scendere in pista per le prossime due settimane di test e di conoscere meglio la C38".

"Penso che sia un'auto meravigliosa - il parere dell'italiano -. Il design della livrea è fantastico, molto pulito e con colori che mi piacciono molto. È la mia prima auto in Formula 1 e, per me, è davvero speciale. Tanti grandi sponsor ci sostengono e siamo molto grati per la fiducia che accordano al nostro team. Non vedo l'ora di salire a bordo della C38 per la prima volta questa settimana".

