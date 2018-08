Alfa Romeo: show all'F1 Unleash di Milano

La suggestiva cornice della Darsena a Milano ha fatto da sfondo alla giornata inaugurale del "F1 Unleash" di Milano, l'evento gratuito dedicato agli appassionati di motori che animerà sino a sabato l'area dei Navigli e che introduce il Gran Premio d'Italia in programma a Monza nel fine settimana.

Quella che si corre sul circuito brianzolo è una della gare classiche del campionato mondiale di Formula 1, ed è indissolubilmente legata alla storia di Alfa Romeo: proprio l'Alfa Romeo 158 pilotata da Nino Farina, infatti, si aggiudicò nel 1950 la prima edizione del gran prix che gli consentì di conquistare anche la classifica mondiale. Al terzo posto, sia a Monza sia sul podio iridato, il suo compagno di squadra Luigi Fagioli. Ecco perché oggi, nella stagione che ha segnato il ritorno di Alfa Romeo in Formula 1, l'inusuale evento nel cuore di Milano assume un valore ancora più profondo e consolida il legame tra il brand, la città e il mondo delle corse, in un bagno di folla davvero coinvolgente.

L'avvio della manifestazione è stato davvero all'insegna delle più autentiche emozioni sportive: il pubblico accorso numeroso al Fan Village ha infatti potuto ammirare da vicino la showcar del Team Alfa Romeo Sauber F1 impegnato nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 con Marcus Ericsson e Charles Leclerc. La monoposto ha poi incantato il pubblico girando sul circuito cittadino di 1,6 chilometri lungo viale D'Annunzio: una spettacolare parata che ha raggiunto Piazza XXIV Maggio. Sullo stesso tracciato, poi, hot laps a bordo di Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, il meglio della produzione attuale del brand Alfa Romeo, due vetture spinte dal poderoso propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo da 510 CV.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio "NRING"

Non solo: lo stand Alfa Romeo ospita un esemplare dell'esclusiva Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio "NRING", un eccezionale modello a tiratura limitata che celebra i record ottenuti dal brand sul celebre circuito tedesco del Nürgburgring. Questa serie speciale, vestita dell'esclusiva livrea Grigio Circuito e con tetto in carbonio a vista, oltre ai contenuti che già caratterizzano ogni Quadrifoglio, si arricchisce dei freni carbo-ceramici, dei sedili sportivi Sparco® con cuciture rosse e guscio in fibra di carbonio, del pomello del cambio automatico con inserto in fibra di carbonio del volante in pelle e alcantara, anch'esso con inserti in fibra di carbonio. Lo scudo anteriore e le calotte degli specchi retrovisori sono in fibra di carbonio, così come gli inserti sulle minigonne. Non mancano i cristalli privacy, l'Adaptive Cruise Control, il pacchetto audio premium Harman Kardon, il sistema infotainment AlfaTM Connect 3D Nav con schermo da 8,8", Apple CarPlayTM e Android AutoTM e DAB. E per i fortunati che la acquisteranno è prevista una customer experience esclusiva e dedicata.