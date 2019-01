Alfa Romeo: doppio premio per le motorizzazioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio

Alfa Romeo può celebrare un prestigioso doppio riconoscimento ottenuto dalla giuria del premio Car of the Year 2019 della rivista inglese 'What Car?'. La Giulia Quadrifoglio, infatti, è stata premiata nella categoria "Performance Car of the Year" mentre la Stelvio Quadrifoglio è stata eletta "Best Sports SUV a partire da 60.000 sterline". La Giulia era già stata premiata lo scorso anno dalla stessa rivista in qualità di migliore 'Sports Car'.

Il direttore della pubblicazione automobilistica Steve Huntingford, ci ha tenuto a precisare che questo bis "non è certo una sorpresa; dopotutto parliamo di un'auto comoda, spaziosa, ben equipaggiata e più divertente da guidare rispetto ai modelli concorrenti che costano decine di migliaia in più".

Entrambi i modelli sono alimentate da una motorizzazione bi-turbo V6 a benzina da 510 CV e 600 Nm, che consente loro di raggiungere una velocità massima rispettivamente di 307 Km/h e 283 Km/h e di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli 3,9 secondi (Giulia) e 3,8 secondi (Stelvio).