Alfa Romeo presenta il nuovo allestimento Tech Edition per la Giulia

Stile sportivo e ricca dotazione di serie, con un significativo vantaggio economico. È questa, in sintesi, l’anima della nuova serie speciale Tech Edition che di certo saprà soddisfare le esigenze dei clienti più attenti alla tecnologia e al design. Disponibile in edizione limitata, l’Alfa Romeo Giulia Tech Edition si caratterizza per un look sportivo, come dimostrano i proiettori anteriori Bixenon, i cerchi in lega da 18'' bruniti a 5 fori con pneumatici antiforatura e la pedaliera sportiva in alluminio.

A uno stile sportivo, interno ed esterno, corrisponde una ricca dotazione che rende qualunque viaggio a bordo della nuova Giulia Tech Edition un’esperienza coinvolgente. Ad esempio, è di serie l’innovativo sistema infotainment Alfa TM Connect 6,5" – completo di radio, MP3, aux-in, Bluetooth, 8 altoparlanti e Rotary Pad – che include integrazione Apple CarPlayTM e Android AutoTM: si tratta dell’ultima frontiera tecnologica che consente di "specchiare" l'ambiente del proprio smartphone sul display di bordo, garantendo così una guida connessa ma soprattutto sicura con le mani sempre sul volante.

Pensata per chi vuole vivere le performance di Giulia, la nuova serie speciale Tech Edition offre anche il massimo del comfort. Lo confermano: sedile posteriore abbattibile 40/20/40 con poggiabraccio integrato, specchio retrovisore interno elettrocromico e, per una guida sempre rilassata e confortevole, Cruise Control e sensori di parcheggio posteriori. Inoltre, la Giulia Tech Edition propone, sempre di serie, innovativi ed efficienti sistemi di sicurezza attiva quali il Forward Collision Warning (FCW) con Autonomous Emergency Brake (AEB) e riconoscimento pedone, il sistema frenante IBS (Integrated Brake System) e il Lane Departure Warning (LDW).

Al cliente la possibilità di conoscere meglio questa serie speciale nel porte aperte il 17/18 e il 24/25 marzo, e di scegliere tra due motorizzazioni: 2.0 Turbo Benzina 200 CV con cambio automatico a 8 marce e 2.2 Turbo Diesel 150 CV abbinato al cambio automatico 8 rapporti o al cambio manuale a 6 marce. Entrambi i propulsori fanno parte delle nuova generazione Alfa Romeo a quattro cilindri, interamente in alluminio, che rappresentano il meglio della tecnologia motoristica del Gruppo.