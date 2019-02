Alfa Romeo presenta la nuova Giulietta Model Year 2019

Debutta la nuova Alfa Romeo Giulietta Model Year 2019, vettura compatta e sportiva capace di conquistare clienti attenti allo stile italiano e all'eccellenza tecnica finalizzata al piacere di guida in totale sicurezza.

La nuova Giulietta incarna perfettamente lo "Spirito Alfa" che da oltre un secolo anima tutti i prodotti del Biscione: è anch'essa una vettura leggera ed efficiente grazie alla scelta dei materiali e al rapporto peso-potenza, e mostra la cura dei dettagli tipica dell'alta scuola del design italiano. La nuova Giulietta resta fedele alla caratteristiche che ne hanno decretato il successo: agilità, sterzo diretto, sospensioni evolute e distribuzione equilibrata dei pesi, e propone importanti novità.

Tutti i propulsori rispondono alla normativa Euro 6D temp, ed esordiscono la livrea Verde Visconti, inediti cerchi in lega e selleria specifica. L'offerta è poi arricchita dall'introduzione di 6 nuovi Pack per rispondere alle più svariate esigenze della clientela: su tutti i nuovi Pack Veloce Rosso Alfa e Pack Veloce Giallo corsa per personalizzare la vettura con contenuti estetici fortemente sportivi ed il nuovo Pack Convenience, pensato per un cliente più attento al comfort ed alla connettività a bordo. La nuova gamma si presenta con cinque allestimenti: Giulietta, Giulietta Business, Giulietta Sport, Giulietta Super e Giulietta Veloce, e ciascuno di essi risponde a esigenze ben precise.

Per il lancio viene proposta anche un'edizione speciale di Giulietta: Giulietta Super "Launch Edition" che, in aggiunta ai contenuti di Giulietta Super, offre di serie contenuti aggiuntivi che ne innalzano ulteriormente il piacere di guida, il comfort, la sicurezza ed il suo un valore

Giulietta Business

Giulietta Business si mostra con una caratterizzazione estetica elegante e rinnovata, che ora comprende il paraurti con inserti "silver", la griglia anteriore satinata così come l'alloggiamento dei fari e le maniglie delle portiere. Di serie il sistema di infotainment Uconnect 6,5'' Radio Nav, sensori posteriori di parcheggio e cerchi in lega da 16. Standard anche il climatizzatore bizona, il cruise control e i fari fendinebbia. È nuova la finitura dei sedili, con parte centrale "a cannelloni" e con il logo Alfa Romeo sul poggiatesta. A richiesta è possibile optare per i sedili in pelle, in tre colori: cioccolato (novità della nuova gamma Giulietta), nero e rosso.

Giulietta Sport

I dettagli della Giulietta Sport ne caratterizzano l'indole tipicamente Alfa Romeo: i cerchi sono diamantati, ora con taglia 18", in lega leggera. I profili dei paraurti sportivi, anteriore e posteriore, sono rossi e l'alloggiamento dei fari si contraddistingue per il carbon look. Le finiture delle maniglie, delle calotte degli specchi e del badge Giulietta sono in "Nero lucido". Non mancano le minigonne, in tinta con la carrozzeria, e completano il look sportivo i cristalli oscurati, la pedaliera sportiva e il batticalcagno in alluminio. All'interno debuttano tra i contenuti standard sedili in tessuto e Alcantara, cuciture rosse su volante, pomello del cambio e freno di stazionamento, e pedaliera in alluminio.

Disponibile tra gli opzional il nuovo "Pack Veloce - Giallo Corsa", che prevede cuciture gialle a contrasto per sedili, volante, pomello cambio e freno a mano, paraurti anteriore e posteriore con modanature gialle e impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle.

Giulietta Super

Giulietta Super rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti "silver" che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle maniglie porta, e la finitura cromata dei profili dei cristalli. L'abitacolo mostra una chiara vocazione al comfort, grazie a numerosi contenuti standard quali: sensori pioggia e crepuscolari, specchietto retrovisore elettrocromico, specchietti retrovisori elettrici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. A questi si aggiungono contenuti estetici come i cerchi in lega da 17'' e di connettività: standard anche il sistema di infotainment Uconnect Radio Nav 6,5''.

Giulietta Super "Launch Edition"

Oltre ai contenuti di Giulietta Super, l'esclusiva edizione limitata Giulietta Super "Launch Edition" si distingue grazie a una dotazioni standard esclusiva, da vera top di gamma: i nuovi cerchi in lega da 18'' diamantati, fari Bi-Xenon con Adaptive Frontlight System e DRL Led, sistema Alfa Connect 7'' by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay, telecamera posteriore, cristalli posteriori oscurati, minigonne laterali e Black interior. Una versioni dedicata a chi cerca il massimo, ma offerta con un vantaggio cliente estremamente significativo. Questa sarà inoltre la configurazione che sarà possibile ammirare negli showroom Alfa Romeo.

Giulietta Veloce

Completa la gamma l'allestimento Giulietta Veloce - la massima espressione di sportività della nuova Giulietta - che offre di serie sia specifici elementi estetici Dark Miron per un aspetto ancora più sportivo, sia contenuti tecnici per un comportamento su strada ancora più esaltante. Tra questi, minigonne, paraurti sportivi con esclusivo profilo giallo, in tinta con le pinze freno Brembo, impianto frenante maggiorato, doppio terminale di scarico maggiorato. In evidenza anche l'esclusivo badge "Veloce", i cristalli oscurati, i proiettori anteriori con trattamento carbon look, e la finitura antracite lucida in Miron per le calotte degli specchi, le maniglie, la calandra, la cornice dei fendinebbia e i nuovi cerchi in lega da 18". All'interno, la vocazione sportiva della nuova Giulietta Veloce è confermata dai nuovi sedili in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto e poggiatesta integrato con scritta Alfa Romeo, dalla pedaliera in alluminio, dalle modanature grigio opaco, dal volante sportivo tagliato con cuciture gialle che caratterizzano anche il pomello del cambio e il freno a mano.

Vantaggi e contenuti: i nuovi pacchetti

La nuova gamma prevede la possibilità di personalizzare la propria Giulietta attraverso convenienti pacchetti opzionali che permettono di configurare l'auto davvero su misura.

Il Pack Carbon Look conferisce ulteriore dinamismo attraverso uno specifico trattamento estetico che riguarda le minigonne laterali, la griglia frontale e le calotte degli specchietti.

All'insegna della sportività anche il Pack Veloce - Rosso Alfa e il Pack Veloce - Giallo Corsa, che prevedono dettagli rossi o gialli: cuciture su volante, cambio e freno di stazionamento, finiture sui paraurti e pinze freni.

Infine, il Pack Tech, standard sulla versione "Launch Edition", prevede il sistema di infotainment Alfa Connect da 7" by Alpine con integrazione Apple CarPlayTM e Android AutoTM, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, ingresso USB-HDMI e Mopar® Connect. Grazie ad Alfa Connect e agli Alfa Connected Services l'auto garantisce un'esperienza di connessione continua. Con la disponibilità di Apple CarPlayTM e con la compatibilità con Android AutoTM, Alfa Connect assicura, direttamente sul display della vettura, un accesso totale, semplice e sicuro alle funzioni smartphone come musica, chiamate e navigazione.

Gamma motori e trasmissioni

Tutti i propulsori della nuova Giulietta rispondono alla normativa Euro 6D temp. È possibile scegliere tra

Il turbo benzina 1.4 da 120 CV, i Multijet 1.6 da 120 CV, sia con trasmissione manuale sia con cambio automatico Alfa TCT, e il rinnovato e performance 2.0 da 170 CV con Alfa TCT. La trasmissione Alfa TCT funziona in modalità sia completamente automatica sia sequenziale. Le posizioni "up and down" della leva del cambio, precisa ed ergonomica, sono gestite manualmente dal guidatore, che può anche scegliere di abbinare gli "shift paddles" al volante. Grazie al selettore di guida Alfa DNA, è possibile scegliere il comportamento dinamico della vettura, intervenendo sulla coppia del motore, sui freni attraverso il dispositivo Pre-Fill, sulle logiche di cambiata del TCT, sulla risposta dell'acceleratore, sul sistema di controllo ESC, sul differenziale autobloccante Alfa Q2 elettronico e sul controllo della trazione ASR. Il guidatore può attivare tre modalità di guida a seconda delle condizioni stradali e del proprio stile di guida.