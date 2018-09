“Cofani aperti” al Museo Storico Alfa Romeo di Arese

Immancabile appuntamento annuale, sabato 15 e domenica 16 settembre il Museo Storico Alfa Romeo di Arese si presenta ai visitatori in una veste decisamente insolita: con i "Cofani aperti". In primo piano non ci saranno le splendide carrozzerie conosciute ed apprezzate dai visitatori di tutto il mondo, bensì quello che c'è sotto. Vale a dire i telai, motori, il "cuore" delle Alfa Romeo di tutti i tempi. Quello che normalmente non è visibile, in questo week end sarà svelato agli appassionati.

È un modo diverso e nuovo di ammirare le auto. Basti pensare alla sagoma filante ed affilata della Carabo, che per l'occasione si trasformerà alzando in alto le allora inedite porte ad apertura verticale, così come la 33 Stradale prototipo che schiuderà la raffinata carrozzeria disegnata da Franco Scaglione per mostrare la meccanica strettamente derivata dalle corse. Oppure gli enormi cofani delle Tipo 33, sollevati per restituire alla vista i potenti motori che tanti successi hanno portato al marchio Alfa Romeo. E, ancora, altre particolarità solitamente non visibili: dal prototipo di motore a iniezione sulla 2600 Sprint all'estrema impostazione pensata per la Sprint 6C.

Oltre alle vetture esposte nel museo e nelle aree adiacenti - poco meno di un centinaio, tra collezione permanente e mostre temporanee - per l'occasione saranno esposti anche altri esemplari inediti. Protagonista di questa edizione sarà il sezionato completo dell'Alfa 33 che, quasi trentacinque anni dopo esser stato esposto nei saloni di tutta Europa, torna a mostrare ogni dettaglio della raffinata meccanica.

Sabato 15 e domenica 16 settembre il museo Alfa Romeo sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18. In entrambe i giorni, alle ore 16, è in programma una visita guidata gratuita.

Per info e prenotazioni: info@museoalfaromeo.com. Maggiori informazioni sul Museo Alfa Romeo sono dispobili sul sito www.museoalfaromeo.com