Italia vs Germania: Alfa Romeo Giulia è più affidabile di altre tedesche

Secondo il giudizio dei clienti Alfa Romeo Giulia è una vettura affidabile. molto più affidabile delle sue dirette rivali - Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C -. Questo è ciò che emerge dall'edizione 2018 del rapporto Reliability Survey: ricerca pubblicata periodicamente da WhatCar?, periodico britannico specializzato nel settore automotive. L'ammiraglia italiana nella classifica complessiva si piazza al terzo posto con un punteggio del 96,9% dietro alla vincitrice Volvo V60 (99,3%) e alla Vauxhall/Opel Insignia (97,5%).

L'indagine

"WhatCar?" si è basato sulle risposte di 18 mila utenti britannici che hanno dato valutazioni per 159 diversi modelli di 31 brand totali. L'indagine ha analizzato il comportamento in condizioni di reale utilizzo di esemplari fino a quattro anni di età.

Il risultato? Nel caso dell'Alfa Romeo Giulia - disponibile nel Regno Unito dal 2016 - gli utenti hanno segnalato problemi nel 17% dei casi ( 83,1% di casi per Classe C): criticità che hanno riguardato il clima (4%), i freni (4%) e le luci esterne (4%) e che sono state riparate in garanzia.

Le concorrenti

Tra le concorrenti, secondo l'indagine pubblicata da "WhatCar?" la migliore in classifica dopo l'Alfa Romeo sarebbe la BMW Serie 3, piazzatasi quest'anno al quarto posto con un punteggio del 96,6%, mentre l'Audi A4 arriva solo all'ottavo con il 93,7% dell'affidabilità. Ultimo posto per Mercedes Classe C: con l'83,1% l'ammiraglia di Stoccarda si piazza in quattordicesima posizione.