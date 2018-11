Alfa Romeo svela i segreti della dinamica di guida delle sue auto

Sono stati svelati per la prima volta i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo con un evento originale tra workshop tecnici e sessioni di guida specifiche presso il Balocco Proving Ground. Un viaggio alla scoperta delle più innovative ed esclusive soluzioni tecnologiche che rendono ancora più esaltante l'esperienza di guida a bordo della nuova generazione Alfa Romeo.

Riflettori puntati sulla trazione integrale con tecnologia Q4, progettata per gestire la motricità del veicolo in tempo reale, e sull'Integrated Brake System che riduce sensibilmente lo spazio di frenata su qualsiasi fondo stradale. Spazio anche alla tecnologia Torque Vectoring, per il massimo controllo della trazione, e all'esclusiva architettura delle sospensioni AlfaTM Link per un handling senza compromessi, cui contribuiscono la perfetta distribuzione dei pesi e un eccellente rapporto peso/potenza.