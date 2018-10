“Strade Stellate”: la carovana più potente dell’Alfa Romeo celebra il Made in Italy

L’eccellenza e la qualità Alfa Romeo scendono in strada alla ricerca dell’arte e il gusto italiano. Se vedete una piccola carovana di Giulia Veloce, Quadrifoglio, Stelvio, Stelvio Quadrifoglio e la performante 4C siete incappati in “Strade Stellate”: evento itinerante del marchio - giunto alla seconda edizione - che da maggio a ottobre punta a far conoscere agli appassionati di motori le altre declinazioni del Made In Italy.

La formula Alfa Romeo: esclusività e divertimento

La formula per gli iscritti all'evento comprende la prova delle auto in location mozzafiato e degustazioni guidate dai più noti chef. Un divertimento che porta a testare la “meccanica delle emozioni” in una simpatica e veloce carovana pronta a catturare l’attenzione a colpi di linee aggressive e sound. Certo, su strada rispetto alla pista bisogna sempre avere il pedale a freno ma sia Giulia che Stelvio equipaggiate con il propulsore 2.9 V6 Biturbo a benzina da 510 CV - motore che le ha rese regine Ring nel tempo sul giro - non passano certamente inosservate.

Finale con sorpresa

Ogni evento di “Strade stellate” al termine dell’itinerario prevede infine una ricca scoperta sul territorio sia dal punto di vista culturale che gastonomico. Nell’ultima in Piemonte, dopo un tracciato nel Monferrato, ad esempio, i bolidi hanno raggiunto, nei pressi di Asti, Sant’Uffizio, luogo di monaci benedettini una volta, diventato poi locanda per ospitare personaggi politici in cerca di privacy. Ad oggi Sant’uffizio è diventato un vero e proprio Relais. Ad accogliere gli "alfisti" per questa tappa è stato Enrico Bartolini, chef stellato Michelin: il primo nella storia ad aver conquistato nella stessa sera quattro stelle insieme, in solo colpo. Un vero e proprio trionfo di italianità per chi si è trovato a partecipare.

L'intervista a Chef Bartolini su TorinoToday