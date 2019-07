Alfa Romeo Tonale vince il Readers' Choice Design agli Auto Express Awards

La concept Alfa Romeo Tonale si è aggiudicata il Readers' Choice Design Award dell'importante concorso Auto Express Awards 2019 pochi giorni dopo aver entusiasmato il pubblico in occasione del suo debutto nel Regno Unito al "Festival of Speed" di Goodwood. Il premio è stato assegnato dai lettori della rivista Auto Express, rendendo il riconoscimento davvero speciale per il team di design del Centro Stile FCA di Torino.

Steve Fowler, caporedattore di Auto Express, ha dichiarato: "Non dovrebbe sorprendere che Alfa Romeo sia risultata al primo posto nel nostro sondaggio sul design. Dopo tutto, il marchio ha oltre 100 anni di esperienza nella creazione di alcune delle più belle auto al mondo. La Tonale è sicuramente tra i più grandi successi di Alfa Romeo e siamo impazienti di scoprire come questo concept si evolverà in un modello di serie."

Scott Krugger, Responsabile del design di Alfa Romeo, ha dichiarato: "Essendo il primo modello ibrido elettrico plug-in della gamma, la Tonale è una concept car estremamente importante per Alfa Romeo: doveva essere sia funzionale sia esteticamente straordinaria. È un grande onore ricevee un premio dai lettori di Auto Express. Il fatto che veri appassionati di auto votino per la Tonale è fantastico e tutto il team di design è entusiasta dell'impatto che il concept sta già avendo".