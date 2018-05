Alfa Romeo: a maggio sconti fino a 7.000 € su Giulietta e GPL al prezzo del benzina

Per tutto il mese di maggio Alfa Romeo propone una straordinaria promozione dedicata alla gamma della Giulietta che ne consente l'acquisto beneficiando di 7.000 euro di vantaggi, con o senza usato.

E' il momento giusto quindi per sedersi al volante di un modello che coniuga sapientemente design sportivo italiano, motorizzazioni efficienti e dotazioni da prima della classe. Al centro della nuova campagna la Giulietta 1.4 Turbo GPL da 120 CV che viene proposta allo stesso prezzo del benzina 1.4 Turbo da 120 CV: ovvero, al prezzo promozionale di 17.800 euro in caso di permuta o rottamazione, che diventano 16.800 euro con l'adesione al finanziamento Menomille con prima rata a gennaio 2019.

La strepitosa offerta di maggio è dedicata anche alle versioni diesel di Giulietta: ad esempio, la versione Sport equipaggiata con il brillante turbodiesel 1.6 JTDm 120 CV ha un prezzo promozionale di 18.900 euro in caso di permuta o rottamazione per le vetture in pronta consegna, che diventano 17.900 euro con l'adesione al finanziamento Menomille con prima rata a gennaio 2019.

Alle stesse condizioni è disponibile anche il raffinato allestimento Super. Tra i vantaggi della promozione del mese, spicca inoltre la possibilità di avere un vantaggio cliente del 75% pari a 1.300 euro sul Pack Style, offerto sugli allestimenti Super e Sport, che permette di arricchire le dotazioni di serie con contenuti estetici e funzionali quali assistenza al parcheggio, climatizzazione bizona e cerchi in lega dal disegno elegante o sportivo.

Per conoscere tutti i dettagli della nuova promozione basta recarsi negli showroom Alfa Romeo che hanno organizzato due "porte aperte" nei fine settimana del 12-13 e 26-27 maggio.