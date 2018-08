Alfa Romeo trionfa al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

All'edizione 2018 del Pebble Beach Concours d'Elegance l'ambito nastro d'oro che contraddistingue la vettura "Best of Show" è stato apposto sulla magnifica carrozzeria blu scuro dell'Alfa Romeo 8C 2900B Touring berlinetta del 1937.

Il capolavoro italiano si è imposto davanti a 209 auto, provenienti da 17 Paesi ed in mostra sul diciottesimo fairway del Pebble Beach Golf Links, in California. Prima di essere proclamata "Best of Show", la vettura ha trionfato nella propria classe e ha ricevuto altri due importanti riconoscimenti: il "Charles A. Chayne Trophy" ed il "J. B. & Dorothy Nethercutt Most Elegant Closed Car".

La vettura, presentata in occasione del Salone di Berlino del 1938, differisce dalle successive 8C 2900B Touring per la griglia più inclinata e l'assenza di pedane ed ha recentemente beneficiato di un restauro approfondito che l'ha riportata alle condizioni originali.

Si tratta della terza volta, nella storia di Pebble Beach, che il marchio Alfa Romeo si aggiudica il premio Best of Show, sempre con il modello 8C 2900B carrozzato da Touring: prima nel 1988 con una versione spider e poi nel 2008, con un coupé.

"Questa Alfa Romeo 8C 2900B Touring ha tutto ciò che si potrebbe desiderare in un'auto: velocità, stile e, perché no, sex appeal", ha dichiarato la Presidente del Concorso Sandra Button. "Lo stile Touring è semplicemente magico e come se non bastasse, il sound del motore è perfetto!".