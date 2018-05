Inaugurati a Roma e Milano i primi Alpine Centre italiani

Nascono anche in Italia due showroom dedicati esclusivamente alla storica Marca della A con la freccia e concepiti per assicurare al cliente un'esperienza di Alpine autentica. I due Alpine Centre di Roma (Via Tiburtina, 1155) e Milano (Viale Certosa, 144), inaugurati in questi giorni, gestiti da Renault Retail Group Italia (filiale detenuta al 100% da Renault), presentano entrambi un forte legame con la storia del brand, grazie all'esposizione della berlinette, che a partire dal 1955 ha scritto una memorabile pagina di storia dello sport automobilistico, accanto alla nuova Alpine A110 in versione Premiére Edition, con cui la Marca ha deciso di tornare sul mercato.

L'inaugurazione dell'Alpine Centre di Milano ha visto la partecipazione del C.R.A.G.I. (Club Renault Alpine Gordini Italia) e dei suoi appassionati che hanno portato le loro Alpine A110 storiche, protagoniste in questi anni di raduni e competizioni amatoriali che hanno fatto vivere con entusiasmo lo spirito della Marca Alpine. Renault Retail Group Italia ha partecipato, il 5-6 maggio scorso, ad un raduno dedicato ad Alpine A110 presentando in anteprima a tutti i partecipanti (circa 26 equipaggi) le nuova nate in casa Alpine. Da oggi è possibile prenotare il test drive dell'Alpine A110 Premiére Edition, da effettuare presso i due showroom, attraverso il sito dedicato (https://www.alpine-rrg.com/it_IT), dove i clienti potranno lasciare i propri riferimenti per essere ricontattati dal Consulente Alpine di riferimento, a Roma o Milano.

Dopo aver introdotto con successo la A110 Premiére Edition - che prodotta in serie limitata in soli 1955 esemplari ha fatto il tutto esaurito nel giro di soli cinque giorni e della quale in questi giorni sono cominciate le prime consegne - Alpine ha svelato, allo scorso Salone di Ginevra, due nuove versioni stradali della sua sportiva superleggera A110, che ampliano la gamma: A110 Pure e A110 Légende. Presentando le stesse caratteristiche tecniche della A110 Premiére Edition, la A110 Pure e la A110 Légende hanno due caratteri ben distinti.

La Pure è il modello dell'A110 più incentrato sul pilota, quello più simile, nello spirito, all'originale, la famosa A110 Berlinette che ha vinto il Rally di Montecarlo nel 1973. Le credenziali da granturismo della Légende, invece, associate alla sua fruibilità quotidiana, sono evidenziate dai sedili confortevoli regolabili e dal gran numero di dotazioni. Entrambe poggiano sullo stesso telaio in alluminio superleggero e straordinariamente robusto della Premiére Edition, che sta alla base dell'estrema agilità e della precisione di manovra della A110.

Montato immediatamente dietro l'abitacolo biposto, il motore biturbo 1.8 litri a quattro cilindri, che eroga una potenza massima di 252 cavalli, è capace di performance da brivido, con le sospensioni a doppio triangolo che garantiscono che ogni versione della A110 offra tutta l'aerodinamica e la reattività che si richiede ad una vera Alpine. Queste due nuove versioni possono già essere pre-ordinate tramite la App Alpine, mentre l'apertura ordini è prevista durante la prossima estate. In Italia la Alpine A110 Pure avrà un prezzo di listino di 56.100 euro, mentre la Légende di 60.000 euro.