Amazon: arriva Alexa in auto, l'assistente vocale per tutti

Ancora deve scendere in strada ma ha già raggiunto un milione di prenotazioni. Alexa è pronta a salire in auto? Pare di sì. "Echo Auto", il nuovo gadget di Amazon, designato per portare l’assistente virtuale sulle vetture, è stato presentato a settembre scorso - e a richiesta - ha iniziato ora la distribuzione negli USA. Prezzo? 24,99 dollari anziché 49,99. Per ora.

Come funziona Amazon Echo Auto

Il piccolo dispositivo a forma di rettangolo si collega a una presa di alimentazione (jack da 3,5 mm o bluethoot) e si imposta attraverso l’applicazione Alexa sullo smartphone. A cosa serve? Può essere usato per accedere con comandi vocali a musica, notizie, indicazioni stradali e altri servizi.

Echo Auto integra al suo interno ben 8 microfoni, così da catturare al meglio i comandi del guidatore. Ovviamente necessita sempre del cellulare per funzionare poichè sfrutta la connessione dati. La voce di Alexa uscirà direttamente dalle casse dell’impianto audio pronta a diventare una moderna assistente. Anche per le vetture più datate.

Alexa: oltre 100 milioni di dispositivi

"Abbiamo avuto oltre un milione di richieste - ha commentato il vice presidente di Amazon Steve Rabuchin al sito TechCrunch - e ora abbiamo iniziato le consegne". I primi clienti che l’hanno prenotato in realtà lo hanno già ricevuto a natale... Una vera e propria sorpresa sotto l'albero.

Per l'azienda, un successo che continua inaspettatamente: il sistema vocale ha già fatto vendere oltre 100 milioni di apparecchi dal lancio. Alle spalle, la rivale Google Assistant, intanto, però non si è fatta attendere: ha preannunciato al Ces di Las Vegas che raggiungerà il traguardo di un miliardo di unità proprio in questo mese... Vedremo come risponderà Amazon.