Ape Piaggio è partner ufficiale di Deus Cyclewine 2018

Il 29 settembre, proprio mentre festeggia il suo settantesimo compleanno, Ape sarà partner ufficiale di Deus Cyclewine, l'evento che unisce l'amore per le biciclette vintage e l'anima epica del ciclismo con la cultura del vino nella suggestiva location della Tenuta Borgoluce (TV).

Sarà possibile scoprire luoghi affascinanti e testare eccellenze enogastronomiche del territorio trevigiano pedalando lungo un percorso alla portata di tutti, sempre accompagnati dall'assistenza di Ape The Ganzo, l'officina mobile su base Ape, straordinariamente customizzata Deus Ex Machina. Il tutto organizzato da Deus Cycleworks - divisione di Deus Ex Machina dedicata al mondo delle biciclette - con l'assistenza speciale di Ape.

Dedicato agli amanti delle biciclette vintage e delle eccellenze enologiche, Cyclewine è un'esperienza unica, aperta ai tesserati FCI (con la possibilità di affiliarsi in loco) che offre innumerevoli spunti: visita guidata della Cantina - in Località Musile Susegana, dove si produce il prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene dell'omonima etichetta - prove speciali tra le vigne, APEritivo, musica, oltre ai punti ristoro e un contest fotografico.

E alla sera, presso la Tenuta Borgoluce, la premiazione dei migliori in sella e a tavola. I ciclisti sono invitati a prendere parte a questa esperienza unica in sella alla propria bicicletta vintage con cambio sull'obliquo ma sono benvenute anche le gravel e le bici della categoria "inappropriate" (Graziella, Saltafoss, tandem...). Chi non ha un mezzo adatto ma vuole partecipare all'evento, avrà la possibilità di noleggiare la bici in loco.

I ciclisti dovranno essere abbigliati in modo coerente, per calarsi al meglio nello spirito della manifestazione. Ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso immerso nelle colline trevigiane Ape The Ganzo, il tre ruote più amato al mondo appositamente personalizzato come punto di assistenza mobile. Infatti, l'Ape Classic di casa Piaggio - le cui iconiche rotondità senza tempo sono state recentemente reinterpretate per esaltare il suo fascino "vintage" - è stato customizzato da Deus Ex Machina, sia dal punto di vista funzionale sia estetico per assolvere al meglio alla sua funzione di attrezzatissimo punto di assistenza e simpatico compagno di pedalata.