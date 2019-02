Aprilia Racers Days 2019: il calendario degli appuntamenti

Dopo il successo ottenuto dai Racers Days nella passata stagione, con il tutto esaurito in ogni tappa del calendario e più di 800 prove eseguite, Aprilia raddoppia l’impegno quest’anno con un programma ancora più ricco ed esclusivo.

Un’esperienza assolutamente premium, nello spirito racing di Aprilia, con qualità e completezza rilanciate ai massimi livelli, ben oltre a quanto comunemente proposto in un semplice test ride. Il calendario del 2019 prevede l’eccezionale numero di 27 giornate in pista, da aprile a ottobre, su circuiti dalle differenti caratteristiche come Imola, Cervesina e Vallelunga.

A disposizione degli appassionati la nuova gamma Aprilia V4: la potentissima RSV4 1100 Factory da 217 CV, la più sportiva delle naked, la Tuono V4 1100 Factory, oltre alla velocissima RSV4 RR. Le esperienze di guida ideate per gli appassionati sono l’Exclusive Ride e la Riding Academy, due modi differenti per entrare da protagonisti nel mondo Aprilia.

Aprlia Racers Days Exclusive Ride

È la formula messa a punto da Aprilia che permette di vivere un’esperienza di guida unica in sella a una delle nuove Aprilia V4, con un trattamento da vero pilota e senza nessuno dei limiti di un normale test ride in circuito. Il tracciato è interamente riservato agli iscritti all’Exclusive Ride, che saranno preceduti, nel primo giro di pista, dagli istruttori certificati FMI, disponibili a mostrare le traiettorie corrette e lo stile di guida adeguato. Come sempre, gli istruttori saranno disponibili per approfondire tematiche tecniche di guida una volta finito il turno. Non solo: il servizio include un box hospitality riservato agli Aprilia Racers Days con buffet di benvenuto, un box di assistenza tecnica ove potersi recare per chiedere suggerimenti tecnici o piccoli interventi sulle Aprilia V4, un fisioterapista a disposizione per consigli sulla preparazione fisica per la guida in circuito.

Il calendario degli Exclusive Ride si articola su 27 appuntamenti:

- Lunedì 1 Aprile – Imola

- Venerdì 5 Aprile – Imola

- Lunedì 8 Aprile - Imola

- Venerdì 12 Aprile - Imola

- Venerdì 19 Aprile - Cervesina

- Lunedì 13 Maggio - Cervesina

- Venerdì 24 Maggio - Cervesina

- Lunedì 27 Maggio - Cervesina

- Giovedì 6 Giugno - Cervesina

- Martedì 18 Giugno - Imola

- Giovedì 20 Giugno - Cervesina

- Sabato 6 Luglio - Cervesina

- Domenica 7 Luglio - Cervesina

- Venerdì 19 Luglio - Cervesina

- Sabato 20 Luglio - Cervesina

- Domenica 21 Luglio - Cervesina

- Venerdì 26 Luglio – Imola

- Lunedì 29 Luglio - Imola

- Lunedì 5 Agosto - Imola

- Sabato 7 Settembre - Cervesina

- Domenica 8 Settembre - Cervesina

- Lunedì 30 Settembre - Cervesina

- Sabato 12 Ottobre - Cervesina

- Domenica 13 Ottobre - Cervesina

- Giovedì 17 Ottobre - Vallelunga

- Martedì 22 Ottobre - Imola

- Mercoledì 23 Ottobre - Imola

Aprlia Racers Days Riding Academy

È il programma di corsi di guida di Aprilia realizzato per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie abilità di guida in pista, in sella alla propria moto, oppure da quest’anno anche in sella a una delle nuove V4 messe a disposizione da Aprilia. I corsi si avvalgono di istruttori certificati FMI e sono strutturati su due differenti livelli, ognuno personalizzato sulle esigenze e sull’esperienza dei singoli partecipanti.

CORSO BASE: ideale per neofiti, motociclisti che entrano in pista per la prima o seconda volta;

CORSO PRO: pensato per i motociclisti che conoscono già l’ambiente della pista e vogliono migliorare le proprie capacità.

Ogni corso ha come obiettivo la massima soddisfazione del cliente; si sviluppa nell’arco di un’intera giornata e si conclude con l’opportunità di effettuare un turno in pista con una delle nuove Aprilia V4 messe a disposizione dall’organizzazione. I gruppi sono formati da 4 allievi al massimo che hanno diritto a 6 turni con pista in esclusiva. Durante le lezioni teoriche, che si alternano alla guida in pista, si possono approfondire tematiche riguardanti la guida corretta in circuito e sedimentare ciò che si è imparato in pista, anche grazie alle riprese on board istruttore/allievo. A disposizione degli iscritti c’è naturalmente tutta l’organizzazione e i servizi già previsti anche per l’Exclusive Ride, con l’aggiunta del pranzo in circuito e l’assicurazione in caso di pioggia inclusi nel prezzo.

Questi gli appuntamenti e i circuiti degli eventi Riding Academy di Aprilia:

- Lunedì 1 Aprile – Imola

- Lunedì 8 Aprile - Imola

- Lunedì 13 Maggio - Cervesina

- Giovedì 6 Giugno - Cervesina

- Martedì 18 Giugno - Imola

- Giovedì 20 Giugno - Cervesina

- Venerdì 19 Luglio - Cervesina

- Venerdì 26 Luglio – Imola

- Lunedì 5 Agosto - Imola

- Lunedì 30 Settembre - Cervesina

Terminato con successo il pre-booking riservato in esclusiva ai membri della community Aprilia #bearacer Club, con oltre 400 adesioni registrate nello spazio di pochi giorni, l’iscrizione agli Aprilia Racers Days 2019 è ora aperta a tutti all’indirizzo www.aprilia.com/it_IT/ racersdays-2019/.