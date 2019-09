Aprilia RSV4 X: iniziate le consegne dell'edizione celebrativa in tiratura limitata

Aprilia RSV4 X, speciale versione celebrativa della V4 di Noale realizzata da Aprilia Racing in tiratura di dieci esemplari per festeggiare il decennale di un progetto che ha conquistato sette titoli mondiali WSBK, è in consegna ai fortunati acquirenti della super sportiva più esclusiva.

Il “via” alle consegne di RSV4 X è stato tenuto a battesimo da un tester d’eccezione, Max Biaggi, che ha voluto portare la sua RSV4 X subito in pista e, a conferma che questa è una moto speciale per appassionati speciali, una è in arrivo per Andrea Iannone, pilota Aprilia in MotoGP. Max e Andrea sono stati tra i primi a prenotarla dopo averla provata in anteprima mondiale lo scorso 23 marzo al Mugello, durante Aprilia All Stars, la grande festa alla quale hanno partecipato oltre 10.000 appassionati.

“Affrontare le curve del Mugello in sella alla RSV4 X è sempre un’emozione fantastica! - ha commentato il sei volte campione del mondo, sceso in pista l’1 e il 2 settembre - Su questa moto le sensazioni sono esattamente quelle di una moto da corsa e sin dal primo momento in cui ci sono salito mi sono sentito come se non avessi mai smesso di gareggiare”.

Realizzata sulla base di Aprilia RSV4 1100 Factory - vincitrice delle principali prove comparative organizzate dalle riviste motociclistiche più importanti al mondo, riaffermando così una pluriennale leadership tecnica - Aprilia RSV4 X lo scorso aprile aveva subito registrato il “sold out” a poche ore dall’apertura delle prenotazioni online. Ora, il reparto corse di Noale è pronto ad aprire le porte in esclusiva assoluta ai dieci fortunati acquirenti per consegnare a ognuno di loro, direttamente all’interno della Factory dei 54 titoli mondiali, questo gioiello di pregiata ingegneria italiana, dedicato esclusivamente alla pista.

Su Aprilia RSV4 X l’esperienza di Aprilia Racing si è concretizzata attraverso mirati interventi di alleggerimento, che hanno permesso di raggiungere l’eccezionale traguardo dei 165 kg a secco. Aprilia Racing ha selezionato una serie di pregiati e leggeri componenti, come la carenatura realizzata in carbonio - arricchita da una speciale grafica dedicata, ispirata alla livrea dell’Aprilia RS-GP impegnata nella MotoGP 2019 - oltre a un serbatoio alleggerito. Di chiara derivazione sportiva è anche la pulsantiera racing per la regolazione dei principali controlli elettronici di cui è equipaggiata RSV4 X. Numerosi particolari in alluminio sono ricavati dal pieno, come la leva frizione, la protezione della leva del freno anteriore, le protezioni dei carter motore, le pedane regolabili e la piastra superiore di sterzo, dettagli di valore che contribuiscono ad abbattere ulteriormente il peso. I cerchi Marchesini in magnesio forgiato amplificano la già spettacolare maneggevolezza di RSV4 e calzano pneumatici Pirelli slick.

L’inimitabile motore V4 da 1078 cc viene preparato direttamente da Aprilia Racing, la piattaforma più avanzata del Gruppo Piaggio per lo sviluppo di tecnologia applicata alle moto. La speciale preparazione prevede l’assemblaggio a mano e la conseguente messa a punto di tutte le tolleranze, come per i motori destinati alle gare. Il sistema di distribuzione adotta nuovi alberi a camme di aspirazione, nuove molle di richiamo valvole e relativi piattelli, oltre a inediti bicchierini bombati che permettono di utilizzare alberi con profili camma più aggressivi, di derivazione SBK.

L’impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio, mentre il filtro dell’aria è stato sostituito con un elemento Sprint Filter: si tratta del filtro aria dalla più alta permeabilità disponibile sul mercato (oltre a essere waterproof), è la medesima unità utilizzata da Aprilia Racing in MotoGP. La messa a punto elettronica è garantita da una mappatura specifica della centralina. Tali componenti assicurano un aumento della potenza massima dai già eccellenti 217 CV del modello di serie fino al traguardo dei 225 CV. Il V4 Aprilia è dotato del sistema ANN (Aprilia No Neutral), il cambio con la folle posizionata sotto la prima marcia che velocizza i cambi marcia dal primo al secondo rapporto, evitando errori in scalata. Una soluzione derivata direttamente dall’esperienza Aprilia in SBK e in MotoGP ed è per la prima volta in assoluto messa a disposizione su un modello in vendita al pubblico.

Un’altra novità mondiale è costituita dall’impianto frenante Brembo, che ha scelto Aprilia RSV4 X per il debutto delle pinze GP4-MS ricavate dal pieno che agiscono su una coppia di dischi in acciaio con tecnologia T-Drive e sono comandate da una pompa radiale da 19x16 ricavata dal pieno.

Aprilia RSV4 X rientra nel programma Factory Works varato da Aprilia Racing: unico al mondo, rende disponibile la stessa tecnologia sviluppata per Aprilia RSV4, sette volte campione del mondo Superbike, a coloro che intendano competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie o che desiderino avere una RSV4 dalle performance ottimizzate per l’uso in circuito.

Ricca gamma di accessori performance

Per Aprilia RSV4 1100 Factory, moto da cui RSV4 X deriva, è a disposizione una nutrita gamma di accessori per renderla ulteriormente performante nell’uso in pista. Particolari di elevata qualità che la avvicinano alla specialissima versione X realizzata in soli dieci esemplari.