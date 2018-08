Aston Martin riprodurrà l'iconica DB5 di James Bond per pochi fortunati

L’iconica Aston Martin DB5 è tornata grazie ad un’unica collaborazione tra Aston Martin ed EON Productions, la compagnia che produce i film di James Bond.

In seguito al successo del progetto DB4 G.T., una serie di 25 DB5 Goldfinger verrà creata appositamente per i clienti da Aston Martin Works ed EON Productions. Essa sarà basata sulla leggendaria auto guidata da James Bond nel 1964 costruita da Aston Martin a Newport Pagnell. Sarà una riproduzione autentica della DB5 vista sugli schermi con alcune comprensibili modifiche per assicurare i massimi livelli di qualità e affidabilità. L’autenticità dell’auto si estenderà anche ai gadget funzionanti come la targa rotante e altri resi famosi da Goldfinger. I gadget saranno sviluppati insieme al vincitore dell’Oscar e supervisore agli effetti speciali dei film di 007, Chris Corbould. Approvate ufficialmente da Aston Martin ed EON Productions, le DB5 Goldfinger edition saranno prodotte esclusivamente nella colorazione “Silver Birch”, proprio come l’originale.

Una delle auto più riconoscibili di tutti i tempi, la DB5 ha fatto la sua prima apparizione nel terzo film di James Bond, Goldfinger, con Sean Connery nei panni dell’agente segreto. Infarcita di gadget ed armamenti installati nel Q Branch, l’Aston Martin di 007 divenne subito un’icona tra i cineasti. Dalla sua apparizione in Goldfinger la DB5 è apparsa in altri sei film di James Bond: Thunderball (1965), ancora con Connery, Goldeneye (1995) e Tomorrow Never Dies (1997) con Pierce Brosnan, e tre apparizioni con Daniel Craig in Casino Royale (2006), Skyfall (2012) e Spectre (2015). James Bond e la sua DB5 sono diventati due icone pop, stabilendo una delle partnership di maggiore successo nella storia del cinema.

In tanti sono cresciuti con il mito di quest’auto sognando di possederne una, oggi questa iniziativa di Aston Martin permetterà a 25 fortunati di realizzare il proprio sogno acquistando una vettura fedelmente riprodotta che è più di un tributo all’auto originale. Le due compagnie fanno inoltre sapere che verranno prodotti tre ulteriori modelli, uno per EON, uno per Aston Martin e uno da mettere all’asta per beneficenza. L’auto avrà un prezzo di 2,5 milioni di sterline e le prime consegne avverranno nel 2020.

