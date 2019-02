Aston Martin, il concept Lagonda All-Terrain in anteprima mondiale al Salone di Ginevra

Aston Martin è pronta a elettrizzare l'89ª edizione del Salone di Ginevra con l'anteprima mondiale di Lagonda All Terrain Concept. Sulla scia del successo ottenuto col rilancio di Lagonda come primo marchio luxury a zero emissioni al mondo e il debutto a sorpresa di Lagonda Vision Concept nell'edizione dello scorso anno, il 2019 vedrà la presentazione del concept All-Terrain.

Primo modello Lagonda che verrà messo in commercio, l'All-Terrain Concept ricalca i tratti distintivi del Vision Concept. Sfruttando al massimo i vantaggi offerti dalla sua piattaforma a a zero emissioni, i designer del team Lagonda hanno creato una vettura che può vantare uno straordinario stile ed efficienza nello spazio, combinati in un elegante linguaggio di design che dimostra la libertà unica consentita dall'impegno di Lagonda nello sviluppare tecnologie powertrain a zero emissioni.

Presenti anche le supersportive Aston Martin

A dare manforte al Lagonda All-Terrain Concept ci saranno tre sportscar di lusso prodotte da Aston Martin: Vantage, DB11 AMR e DBS Superleggera. Due di queste auto sono il frutto del lavoro del servizio di personalizzazione su misura Q by Aston Martin. L'ispirazione arriva dalle high performance tipiche del motorsport per la Geneva Show Vantage, verniciata nell'esclusivo Cosmos Orange e colma di dettagli interni esterni in fibra di carbonio, con grafiche arancioni e interruttori anodizzati, che esprimono perfettamente il DNA racing della Vantage.

La DBS Superleggera, esplora invece temi più gotici. Verniciata con la tinta Numinous Pearl e dotata del Q Collection Black Tinted Carbon Body Pack, sfoggia cerchi da 21" a Y color Satin Bronze e luci posteriori oscurate, la Super GT da 715 cavalli trasuda aggressività. Internamente è un trionfo di fibra di carbonio Triaxial Weawe e rivestimenti in pelle che conferiscono all'auto un'atmosfera riflessiva, misteriosa ed intrigante oltre che estremamente lussuosa.