Audi e-tron Sportback Edition one: esclusività a zero emissioni

Realizzata in meno di 500 esemplari, Audi e-tron Sportback Edition one deriva dalla variante 55 quattro del SUV coupé Audi a zero emissioni.

I due motori elettrici asincroni, uno in corrispondenza di ciascun assale, erogano complessivamente 408 CV e 664 Nm di coppia in modalità Boost. Audi e-tron Sportback scatta così da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, complice la trazione integrale quattro elettrica. Questa regola permanentemente e in modo completamente variabile la ripartizione della coppia fra gli assali. Un’operazione che avviene in poche frazioni di secondo.

Alle caratteristiche distintive dell’allestimento top di gamma S line edition, che sottolinea il DNA sportivo di Audi e-tron Sportback grazie ai paraurti specifici, alle prese d’aria ampliate che migliorano la pulizia dei flussi, alle sospensioni pneumatiche adattive e alla presenza del logo S line in corrispondenza sia della griglia del single frame sia dei battitacco illuminati, l’edizione limitata Edition one aggiunge l’allestimento interno S line. Quest’ultimo include dotazioni di pregio tra le quali i sedili anteriori sportivi con supporto lombare, il cielo in tessuto nero, i rivestimenti in pelle Valcona e gli inserti in alluminio spazzolato opaco scuro oltre che in Alcantara nero alle portiere.

La caratterizzazione estetica di Audi e-tron Sportback Edition one è rafforzata dall’esclusiva tinta Blu plasma metallizzato, dalla proiezione a terra – all’apertura delle portiere – del logo dedicato e dalle finiture in grigio selenite opaco per gli inserti sia ai paraurti sia in corrispondenza della batteria ad alto voltaggio. Ai cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici a 10 razze rotore in nero, torniti lucidi e abbinati a pneumatici 265/45 – un’esclusiva dell’edizione limitata del SUV coupé elettrico – si accompagnano dotazioni che rendono ancora più ricca la “ricetta” Edition one. Sono inclusi nell’equipaggiamento di serie la verniciatura a contrasto S line grigio Manhattan, le pinze freno dalla finitura arancio, evocativa dell’alto voltaggio, e il pacchetto Audi innovative Virtual. Quest’ultimo, oltre all’Audi virtual cockpit plus e agli specchietti retrovisivi esterni virtuali, forieri di un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,25, porta in dote l’eccellenza in materia di assistenza alla guida e illuminazione, includendo i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici e i pacchetti assistenza Tour, City e per il parcheggio.

La tecnologia principale inclusa nel Pacchetto Tour consiste nel sistema di assistenza alla guida adattivo, in grado di regolare le dinamiche longitudinali e trasversali dell'auto nell'intero range di velocità. In abbinamento al predictive efficiency assistant, Audi e-tron Sportback decelera e accelera in modo predittivo e, analizzando il traffico circostante e l'andamento del percorso grazie ai sensori radar, alle immagini delle telecamere, ai dati della navigazione e alle informazioni Car-to-X, adatta l'andatura prima delle curve, durante le svolte e nelle rotatorie. Il pack City include il sistema di assistenza agli incroci, l'assistente al traffico trasversale posteriore, l'avvertimento al cambio di corsia e l'avviso di uscita. I sistemi Audi pre sense basic, Audi pre sense front e Audi pre sense per i passeggeri posteriori sono di serie.

Sotto il profilo del comfort, Audi e-tron Sportback Edition one può contare sulla presenza del tetto panoramico in vetro, dell'illuminazione diffusa multicolore, che valorizza le linee degli interni mediante luci a LED in 30 differenti tinte, del sistema audio Bang & Olufsen Premium Sound System con suono tridimensionale - un piccolo altoparlante, installato in ciascun montante anteriore, riproduce i toni alti con una sonorità stereofonica - dei cristalli oscurati - i laterali con finitura acustica isolante - e dei sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con funzione Memory lato conducente. Quanto alla climatizzazione, al sistema a quattro zone si abbina la soluzione ausiliaria comfort che permette di gestire la temperatura dell'abitacolo anche da remoto.

Analogamente a tutti i modelli di categoria superiore della casa di Ingolstadt, anche Audi e-tron Sportback Edition one adotta il sistema di comando MMI touch response. I due ampli display ad alta risoluzione - quello superiore con diagonale da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici - sostituiscono pressoché integralmente i comandi convenzionali. Il conducente può attivare molteplici funzioni anche grazie al comando vocale che riconosce la sua voce naturale. Il SUV coupé elettrico è dotato di serie della radio digitale DAB+ e del sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response che supporta lo standard di trasmissione dati LTE Advanced e integra un hotspot WLAN per i dispositivi portatili dei passeggeri. La navigazione propone suggerimenti intelligenti per le destinazioni sulla base dei tragitti effettuati. Il calcolo del percorso viene eseguito sia on-board, sia online mediante i server del provider servizi di navigazione e cartografici HERE.

Il portfolio Audi Connect include le informazioni online sul traffico, la navigazione con Google Earth, la Hybrid Radio e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner. Tra i servizi Car-to-X spiccano l'On-Street Parking, che aiuta a individuare un parcheggio ai lati della strada, e le informazioni sui semafori. La gamma dei servizi connect include l'assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud. La connettività della vettura è rafforzata da due dotazioni di serie per l'edizione limitata Edition one: l'Audi phone box, che collega lo smartphone del cliente all'antenna dell'auto e lo ricarica per induzione (wireless) e l'Audi smartphone interface che porta in abitacolo i protocolli Android Auto e Apple CarPlay per un dialogo privilegiato tra device e vettura.

Audi e-tron Sportback Edition one, forte della batteria da 95 kWh caratteristica della versione 55 quattro, percorre sino a 446 km WLTP a ogni ricarica. Un risultato cui concorre, per il 30%, il sistema di recupero dell’energia che integra la frenata elettroidraulica. Alla ricarica in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW, che in meno di mezz’ora garantisce l’80% d’autonomia, si affianca la ricarica in corrente alternata su colonnine AC, con potenza fino a 11 kW. A tal proposito, l’edizione limitata Edition one è dotata di serie del secondo accesso con sportellino, collocato in corrispondenza del passaruota anteriore destro. Quanto alla ricarica domestica, il sistema compact è di serie e può essere collegato direttamente a una presa standard. Sono previsti due diversi cavi elettrici: uno per prese domestiche da 230 Volt e l’altro per prese trifase da 400 Volt con potenza sino a 11 kW. L’esclusività della versione Edition one viene ribadita dall’inclusione nella dotazione di serie della clip di fissaggio a parete del sistema e-tron compact, così da razionalizzare gli spazi all’interno del garage di casa.

Audi e-tron Sportback 55 quattro Edition one, nelle concessionarie a partire dal secondo trimestre 2020, è offerta a 117.500 euro.