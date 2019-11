Audi svela e-tron Sportback: il SUV coupé a zero emissioni

Audi prosegue nella propria offensiva elettrica presentando il secondo modello della gamma e-tron. Audi e-tron Sportback è un SUV coupé con una potenza massima di 408 CV, in grado di percorrere sino a 446 km (nel ciclo WLTP) con un “pieno” d’energia.

I proiettori a LED Digital Matrix costituiscono una novità assoluta: per la prima volta, sono disponibili per una vettura di grande serie. Il fascio luminoso, scomposto in pixel infinitesimali, può essere regolato con la massima precisione. In corrispondenza delle strettoie aiuta a mantenere il centro della carreggiata e indica la posizione della vettura all’interno delle corsie di marcia. In Italia, nuova Audi e-tron Sportback sarà disponibile presso le Concessionarie nel corso del secondo trimestre 2020.