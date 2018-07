Nuova Audi Q3, sex in the city

Atto secondo per Audi Q3. Crescono le dimensioni, lo stile è più moderno e accattivante, ottimizzati gli interni. Quanti riusciranno a resisterle?

Più pratica

Con 97 mm in più di lunghezza, 18 mm di larghezza in più e un passo allungato di 78 mm oggi l’abitabilità di Audi Q3 è nettamente superiore. Riconoscibile oggi frontalmente per elementi che riportano agli ultimi modelli dei Quattro Anelli, Q3 vanta single frame ottagonale, prese d'aria laterali e proiettori dall'andamento cuneiforme: un nuovo carattere sportivo.

Gli interni

Nell’abitacolo si trova un’inedita plancia su due livelli, che riprende le forme della calandra: ospita superiormente le bocchette di aerazione e nella zona inferiore un nuovo quadro comandi con display MMI Touch, orientato verso il conducente.

Sul fronte dell’hi-tech, l’auto viene inoltre corredata di Lane Assist in caso di abbandono della propria corsia di marcia, l’Audi Pre-Sense Front e i sensore luci e pioggia. Tre versioni a scelta per gli interni: oltre a quello di serie, c'è l’Audi Design Selection, e l’S Line Interior: a distinguerli, dettagli come sedili sportivi e finiture in Alcantara per bracciolo, pannello e plancia.

L’arrivo in Italia

Già prenotabile, Q3 arriverà in concessionaria a Novembre. Quattro le motorizzazioni disponibili di cui tre TFSI a benzina e un TDI a gasolio: tutti 4 cilindri iniezione diretta turbo, da 150 a 230 Cv.

Si parte con il motore 1.5 benzina da 150 Cv e 250 Nm di coppia con sistema di disattivazione dei cilindri a bassi regimi, fino ad arrivare al 2.0 TFSI che eroga 190 Cv e una coppia massima di 320 Nm. Infine, in autunno è previsto l’arrivo della versione più potente 45 TFSI con 230 Cv e 350 Nm di coppia. I benzina saranno abbinati al cambio 7 rapporti S Tronic e alla trazione integrale permanente Quattro. Ma ancora non si parla di prezzi...