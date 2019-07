Audi Q3 Sportback: design grintoso, versatilità da coupé e praticità da SUV

Audi presenta il suo primo SUV coupé compatto: Q3 Sportback. Un crossover che fonde il design grintoso di una coupé, la dinamica di una berlina sportiva e la fruibilità nell'utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility vehicle.

Più sportiva nell'aspetto e più lunga rispetto alla normale Q3, Q3 Sportback è cresciuta di 16 mm, mentre l'altezza dal suolo è diminuita di quasiquasi tre centimetri, risultando così ancora più atletico e incollato al suolo. A seconda dello stile di guida e delle condizioni stradali, il guidatore può regolare i vari assetti della vettura attraverso il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, scegliendo tra sei profili. Ciò consente di armonizzare al programma di guida selezionato l'erogazione del motore, la taratura del cambio e dello sterzo nonché il setting degli ammortizzatori regolabili (qualora presenti) e dello sterzo. Q3 Sportback è inoltre dotato di assistenza alla discesa, opzione che se selezionata mantiene costante la velocità prescelta dal conducente in caso di pendenze superiori al 6%.

Disponibile a benzina e diesel

Al momento la nuova Audi Q3 Sportback è disponibile con un motore a benzina e un propulsore Diesel. Il 2.0 TFSI da 230 CV è il top di gamma. Il motore 2.0 TDI eroga 150 CV. Dopo il lancio, Q3 Sportback 35 TDI sarà prodotta anche con cambio manuale e trazione Quattro, mentre nel corso dell'anno debutteranno ulteriori motorizzazioni, tra le quali un Diesel più potente e un motore a benzina entry level abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 Volt in grado di ridurre i consumi di carburante fino a 0,4 litri ogni 100 chilometri.

Connettività garantita

Su Q3 Sportback non manca la connettività a bordo. La gamma dei servizi annovera l'assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud: è integrato nel sistema di comando MMI e consente al conducente di accedere alle molteplici funzionalità e ai medesimi servizi disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati.

Sul mercato in autunno

Audi Q3 Sportback sarà disponibile sul mercato italiano a partire dall'autunno. Al momento del lancio Audi offrirà un esclusivo pacchettoin due versioni denominate "Edition One Argento Rugiada" e "Edition One Nero Mythos", in funzione del colore della carrozzeria. In entrambi i casi, gli esterni si basano sulla caratterizzazione estetica S Line Exterior e sul pacchetto look nero esteso. Inserti scuri in corrispondenza dei proiettori a LED Audi Matrix, cerchi da 20" Audi Sport accentuano ulteriormente il carattere sportivo della vettura.