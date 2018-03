Audi, la nuova R8 RWS V10 debutta sul mercato italiano

La nuova Audi R8 V10 RWS debutta in serie limitata a 999 esemplari in versione Coupé e Spyder. Audi Sport amplia la gamma R8 con un nuovo modello dotato della trazione posteriore (Rear Wheel Series). Una vettura che nasce in esclusiva da un processo di lavorazione artigianale nello stabilimento produttivo di Böllinger Höfe.

"Audi R8 V10 RWS porta su strada il sistema di trazione della vettura da competizione R8 LMS GT4" afferma Oliver Hoffmann, Responsabile dello Sviluppo tecnico di Audi Sport. "L'architettura del propulsore, unica nel proprio genere, e la gestione del V10 agli alti regimi sono pressoché identiche a quanto adottato dalle auto utilizzate in pista nelle serie GT3 e GT4".

Il motore collocato centralmente di Audi R8 V10 RWS eroga 540 CV e 540 Nm di coppia. Il propulsore 5.2 FSI permette alla Coupé di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (3,8 secondi per la Spyder) e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h (318 km/h per la Spyder). I consumi medi di R8 V10 RWS si attestano a 12,4 l/100 km (283 g/km di CO2) nella versione a tetto rigido e 12,6 l/100 km nella variante en plein air (286 g/km di CO2). Nuova Audi R8 Coupé V10 RWS pesa 1.590 kg (massa a vuoto, senza conducente). Vale a dire 50 kg in meno rispetto ad Audi R8 Coupé V10 con trazione quattro. Quest'ultima, infatti, è caratterizzata da componenti meccanici aggiuntivi quali l'albero cardanico, la frizione a lamelle e il differenziale anteriore. Quanto alla variante scoperta, R8 Spyder V10 RWS è più leggera di R8 Spyder V10 di 40 kg e ferma l'ago della bilancia a 1.680 kg (massa a vuoto, senza conducente). La distribuzione delle masse sugli assali segue un rapporto 40,6:59,4 (Coupé) e 40,4:59,6 (Spyder). La taratura dell'assetto e dell'elettronica, adattata alla trazione posteriore, è garanzia di uno straordinario divertimento al volante.

La taratura dell'assetto e l'elettronica consentono drift controllati. A tal fine, il conducente seleziona la modalità "dynamic" del sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select (di serie) e attiva il setup sportivo dell'ESC. Al raggiungimento del limite, il controllo elettronico della stabilizzazione ESC interviene in modo tale da ripristinare le condizioni di sicurezza. Il servosterzo elettromeccanico permette un feeling immediato con la vettura. Di serie, Audi R8 V10 RWS adotta cerchi in lega di alluminio da 19 pollici colore nero con design a cinque razze a V.

Gli pneumatici hanno dimensioni 245/35 sull'assale anteriore e 295/35 su quello posteriore. Il carattere duro e puro della nuova variante di R8 è sottolineato dalla griglia del single frame in nero opaco e dalle prese d'aria, sempre in nero opaco, al frontale e al retrotreno. Il sideblade superiore e inferiore (nella versione Coupé, solo inferiore nella versione Spyder) si presenta in nero scintillante. Analogamente a quanto avviene per Audi R8 LMS GT4, anche per Audi R8 V10 RWS Coupé è possibile applicare (a richiesta) una pellicola decorativa di colore Rosso Misano che corre lungo cofano anteriore, tetto e cofano posteriore.

Nell'abitacolo, conducente e passeggero possono prendere posto su sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara. A richiesta sono disponibili i sedili a guscio. Sul cruscotto è presente il logo "1 of 999" che fa riferimento al numero limitato di esemplari disponibili. Per nuova Audi R8 V10 RWS il prezzo base della versione Coupé è di 147.400 euro, mentre quello della Spyder parte da 160.700 euro.